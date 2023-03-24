大灣區9專科醫生70護士 下月公院工作 下周「帶聘書」赴英搶人才

【晴報專訊】公院人手流失潮持續。醫管局昨公布，截至今年1月底醫生流失率達7.2%，較前緩和，惟護士短缺加劇，流失率升至11.2%。為補充人手，下月有9名大灣區專科醫生及70名護士將來港到公院交流睇症；另局方已挽留近8成將退休醫生延任。

高拔陞指本港培訓佳、薪酬優，且「多症睇」，有助醫生增進技能，對海外醫生有吸引力。

而下周醫管局亦將聯同港大及中大代表到英國招攬醫生來港，並「帶定聘書」即場請人，今年內擬再赴澳洲等地招聘。

醫管局主席范鴻齡指，9名大灣區專科醫生將在九龍中、九龍西及新界西聯網服務。（醫管局fb截圖）

醫管局主席范鴻齡指，截至今年1月底，全職醫生過去1年流失率達7.2%，較3個月前的8.1%低；惟全職護士流失率續升0.5個百分點，至11.2%。為挽留人手已多管齊下，其中員工低息貸款計劃反應熱烈，逾930名員工已提交申請書，逾半為前綫醫護及專職醫療人員，冀今年年中可撥出貸款。而未來5年將退休員工中，最少有320名醫生和1,002名護士答允考慮延任，佔整體79%和43%。

抵港護士年資 最長逾20年

「外援」方面，范透露，有9名大灣區專科醫生已獲批有限度註冊，當中5人來自呼吸內科，其餘涉傳染病科、心血管科、麻醉科及放射科，下月將在九龍中、九龍西及新界西聯網服務；另有70名廣東省護士下月赴港，平均年資逾8年，最長逾20年，均通過廣東省衞健委的口試及筆試遴選。

醫管局行政總裁高拔陞（醫管局fb截圖）

醫管局行政總裁高拔陞下周將隨政府「搶人才團」，聯同港大、中大及衞生署代表赴英招聘，目標包括醫科學生及外籍醫生。據了解，招聘團下周中出發，將拜會當地大學的醫學院院長，下周末起一連2日會在倫敦舉辦活動。高指「已帶定聘書」可即席簽約，惟主要目的是傳達本港歡迎完成實習的醫科畢業生及不同培訓階段的醫生入職，且可安排醫科生放暑假時到公院交流。

高指，吸納目標不限港人，也歡迎在英的東南亞裔醫生，語言亦非障礙，因麻醉科、放射科亦未必需懂廣東話。

擬年內赴澳洲請人

對兩大及衞生署同場招聘，局方指是「搶盡人才」，展示本港不論科研、臨床或教學崗位均有發展空間。范補充，因赴港工作要考慮家庭等安排，不期望在數日行程內成功搶人，僅為海外招聘「踏出一步」，今年內亦會赴澳洲等地招聘。