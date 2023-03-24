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24/03/2023

「末代」通識試 明年無補考 DSE筆試下月考

#DSE #通識科
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　　【晴報專訊】中學文憑試（DSE）筆試下月21日開考，考評局昨交代防疫安排，考生要繼續戴口罩及填寫健康申報，確診及快測陽性考生會集中到新蒲崗前文理書院校舍指定試場應考；另今年是「末代」通識科考試，明年不設補考，考評局解釋，考生屆時可改考公民與社會發展科，補回少量課程知識即可；有專家稱，靠通識取高分的學生一旦今年失手，明年或要靠其他科目入大學。

 

考生今年考試仍需全程佩戴口罩及量體溫，但毋須每日快測。（資料圖片）

 

　　考評局公開考試總監麥勁生昨稱，考生今年毋須每日快測，但考試時仍需全程佩戴口罩及每天量體溫，一旦體溫達攝氏38度或以上，或身體有不適就應即時做快測，如快測陰性，要將結果放准考證旁拍照紀錄，並在健康申報表申報情況，考生仍可進入一般試場應考。

 

麥勁生

 

須戴口罩 每日申報健康

 

　　惟若快測陽性者，麥稱，考生可選擇到新蒲崗景福街專為確診考生而設的指定試場應考，若考生在考試當天早上快測陽性，應盡快致電熱綫36288860通知公開考試資訊中心安排，然後自行前往試場，提醒考生要盡早做快測，以免延誤影響開考；若在非考試日確診則可在辦公時間內聯絡中心，另考生可選擇申請成績評估，最高仍可獲第5級成績。

 

部分課題相若 可轉考公民科

 

　　今年是最後一屆通識教育科考試，明年不設補考。考評局評核發展主管蔡筱坤解釋，通識與新設的公民科部分課題相若，試題題種也相近，諮詢業界後，認為考生若今年通識科成績不理想，可「補充返少少相關知識」，轉考明年的公民科考試。她又提醒，以往「末代」會考或高考設補考，只因學制有重大轉變，僅個別科目轉變均不設補考。至於末代考試是否不設政治題，她稱不能透露設題方向。

 

　　有通識科及公民科教師指公民科在中港關係等個別議題內容較深入，惟題型相對較淺，不設意見題，料通識科考生不難應付。學友社學生輔導顧問吳寶城稱公民科只分達標與否，料「合格線」接近通識科，相信達標不難；惟若考生想在今年靠通識取高分，最終成績不理想，明年要靠其他科成績升學。

 

 

轉載自: 晴報

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