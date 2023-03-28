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28/03/2023

首間酒店改建青年宿舍開幕 住客：上班時間大減 接300申請12人已獲批

#青年宿舍 #BeLIVING Youth Hub
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　　【晴報專訊】首間酒店改建的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」昨開幕，青聯指已接獲300份申請，當中12人已獲批，4人更已入住。有26歲住客指，雖然要和宿友共享房間，但月租僅4,400元，上班時間亦大減至5分鐘，相當值得。民青局局長麥美娟預告，第二季會再有數間青年宿舍接受申請，分布於市區及新市鎮。

 

青聯指，稍後擬為住戶舉辦團購，添置電熱水煲等生活用品

 

　　BeLIVING Youth Hub位於銅鑼灣摩理臣山道39號，樓高28層，由青聯及紀惠集團合作推出，共有97個房間、194個宿位。青聯主席楊政龍指，至今已收到逾300份申請，約12人通過審批簽約，4人已入住，「部分人要待舊租約期滿，料5、6月始入住。」青聯補充，申請人多屬單身，雖然所有房間均是2人房，但住戶可以包房，以4,800元一個床位的優越房計，包房價僅9,000元。

 

次季數個青年宿舍可申請 分布各區

 

　　楊政龍續指，項目除解決青年住宿問題，亦鼓勵他們走出房間，早前已帶住戶到Art Basel，且有運動、足球、劍擊等康體活動，更有定期CEO分享會。楊政龍指，入住青年每年需服務社會200小時，但計算富彈性，「如教人做Gym（健身）也計入服務時數。」

 

宿舍內設有健身室等共享設施

 

　　麥美娟預告，今年第二季陸續有數個青年宿舍項目會接受申請，地點分布廣，「有市區，有離市區遠少少，有新界市中心、新市鎮。」她有信心達成施政報告內，5年建3,000個青年宿位的目標。

 

楊政龍（左一）指宿舍設定期CEO分享會，中為麥美娟，右為紀惠集團副主席廖偉麟。

 

住客：與他人共享房間比想像中好

 

　　26歲髮型助理Sliver指，本與家人同住慈雲山公屋，每日來回花2小時到銅鑼灣髮型屋上班，「而家只需5分鐘行返工。」他指，因想有私人空間，一直有意遷出，惟銅鑼灣租金動輒上萬元而打消念頭，「現花4,400元租1個床位，佔人工約四分一，價格合理，也夠位放自己嘢，即使同人夾住，亦比想像中好。」

 

 

 

轉載自: 晴報

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