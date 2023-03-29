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29/03/2023

張國榮逝世20周年首展白羽毛裝紅高跟鞋 紀念展今沙田文化館揭幕

#張國榮 #紀念展
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　　【晴報專訊】今起在沙田文化博物館揭幕的「繼續寵愛•張國榮紀念展」，免費展出61組展品，包括張國榮（哥哥）歷年獲得重要獎項、唱片及戰衣，部分來自其私人珍藏，例如首次公開展出的白色羽毛登台服、經典紅色高跟鞋等。館方預計，半年展期可吸引約10萬人次到場，已接獲不少內地歌迷查詢。

 

 

　　因應本周六（4月1日）正值是他逝世20周年，館方會有人流管制，及提醒歌迷毋須送花籃致意。

 

　　首屆香港流行文化節前奏節目「繼續寵愛•張國榮紀念展」今日揭幕，展期至10月9日，由他的3名摯友擔任客席策展人，分別為經理人陳淑芬、著名美指張叔平，及知名攝影師兼導演夏永康。展覽的宣傳主調、場館布置等均由張叔平親自操刀，夏永康亦特意剪輯哥哥多年來演唱會及採訪片段，輯錄精華金句，冀與觀眾進行「超時空對話」。

 

館方形容，展覽「充滿愛」，由多名深愛張國榮的人協力完成。

 

料吸10萬人次 提醒勿送花籃

 

　　香港文化博物館總館長林國輝表示，今次特設半年展期，目的是想跨過哥哥9月12日生辰，料可在本地及海外吸引10萬人次入場，近日亦有內地歌迷查詢。因應本周六為哥哥逝世20周年，相信訪客較多，館方已有人流管制預案，有信心能應付；但因場地有限，提醒歌迷不用送花籃致意。不過，昨日傳媒預展時，已有歌迷送花籃到場。對於會否有內地團前來，館方指展覽不設預約，若有團客到訪，會視乎人流安排逐一入場。

 

　　一級助理館長周志廉指，展覽耗時4、5個月籌備，分作3大展區，訪客跨過霓虹燈組成的「時光隧道」，便可步入「電影、電視及廣告區」，一覽哥哥演藝生涯中多個重要獎項，包括十大勁歌金曲獎《Monica》獎座，「當時的士高跳舞文化盛行，哥哥的快歌引領熱潮。」

 

黑膠金曲 引領彩碟潮流

 

　　第2區為演唱會區，展出多套戰衣，包括由法國時尚大師Jean Paul Gaultier設計的白色羽毛裝、及經典的紅色高跟鞋；衣物亦用上特製支架，觀眾猶如看到哥哥當年穿着風姿。周續說，這對高跟鞋為哥哥真正踏台板時穿着的鞋履，早前館方曾展出的另一對由美國購入的紅色高跟鞋，實為「唔啱腳」的備用品。

 

登台服包括白羽毛戰衣（左）及白色背心牛仔褲（右），均用特別支架支撑，冀讓訪客感受當年張國榮穿着風姿。

 

　　至於第3區為音樂區，會展出多首金曲的卡式錄音帶及黑膠唱片，當中4張更是首次展出，包括向林憶蓮等歌手致敬的《Salute》，周志廉笑言「當時唱片公司也不想出，但哥哥有其堅持。」

 

張國榮亦開創彩色黑膠碟潮流，包括在《為妳鍾情》推出白碟、《Stand up》推出綠、黃、紫及黑碟。

 

 

轉載自: 晴報

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