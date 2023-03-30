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30/03/2023

快運首架空巴A321neo下周日首航曼谷 今夏料每周500航班

#香港快運 #空中巴士 #A321neo
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　　【晴報專訊】本港重新對外開放，多間航空公司均積極重新起步。香港快運昨接收首架空中巴士A321neo客機，新機比現有A3201ceo多一排座位，每座位平均油耗可減2成，周日（4月2日）會首航泰國曼谷；到2025年前會接收共16架新飛機。

 

香港快運接收首部空巴A321neo，未來2年內會接收16架新客機。

 

　　主席林紹波稱，快運運力會在月底回復至疫前水平，料夏季可提供每周500班機，並繼續開拓更多航點至約30個，料屆時票價會進一步回落。

 

快運主席林紹波

 

　　新客機昨以快運全新形象及塗裝登場，首部新機將會在周日首航往返泰國曼谷，之後會服務不同航點。快運未來2年內會接收16架新客機，快運行政總裁吳潔文稱，今年會先接收4部新機，而原有機隊會在定期維修時陸續換上新塗裝。

 

可載236乘客 平均油耗減2成

 

　　快運主席林紹波表示，新機搭載更先進引擎及改良機艙設計，比現有A321ceo多6個座位，可接載236名乘客，每座位平均油耗量會減2成，稍後會再推出乘客碳抵銷計劃。他又提到，快運的運力由去年9月只有疫前1成，到上月已回復到疫前8成，料未來數周可增至每周營運逾400班機，夏季更可超越疫前水平，達每周500多班，航點亦會由現時20個增至年底約30個，相信票價亦會繼續回落。

 

A321neo可載236名乘客，艙頂置物櫃亦較大。

 

　　快運目前計劃招聘180名機師和300名空中服務員，惟多間航空公司均在「搶人才」，本身是國泰行政總裁的林紹波稱，快運未來會大力擴張，意味有更多晉升機會，相信吸引年輕人才投身，又強調國泰和快運習慣面對行內競爭，會繼續做好自身，對航空業前景感樂觀，期望快運今年收益可超越2019年。

 

航班量已復疫前水平 擬聘480人

 

　　吳潔文則稱，現有員工數字已接近疫前，航班數量亦已回復疫前水平，僅航點分布有不同，其中會繼續與日本當局商討恢復更多航點，亦會繼續開發亞洲及內地航點。

 

　　另外，香港航空昨宣布會在6月16日開通每周4班來往香港及泰國布吉的直航航班，即日起開放訂票。網站所見，來回價錢由2,115元起。

 

 

 

轉載自: 晴報

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