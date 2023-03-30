等食內地客仍擠滿街 業界料落實改善後團餐貴2成

【晴報專訊】旅監局日前與接待內地團食肆開會，落實多項改善措施，包括要執行預約制、用膳時間最少30分鐘等。昨紅磡、土瓜灣「團餐」重地，近中午陸續有旅遊巴停泊酒樓外落客，團友被安排在鐵馬內排隊進入，有警員維持秩序，至下午約1時，人數漸擠滿行人路，但現場有多名警員巡視，有旅遊巴落客後，即時被警員籲駛走。旅監局行政總裁方安妮昨晚指，2間酒樓試行新安排後，其中一間人流管控有改善，另一間因樓面人手不足，轉枱需時較長，致團友要排隊等候入席，惟承諾今會減少預約。

旅遊促進會總幹事崔定邦巡視提供團餐食肆後指，新措施成效待觀察，估計接待人數將減三分一；又引述警方指，已與2間酒樓附近停車場協調，安排約20個旅巴泊位，並提供泊車優惠價，團友準備離開酒樓時，旅遊巴司機盡快前往接載。

黃家和：可考慮分流至茶記快餐店

旅遊業議會主席兼旅監局成員徐王美倫相信情況將有改善；但她不同意「平價團」是殺雞取卵，指最重要是旅客清楚行程和團餐安排，以及不涉強迫購物，認為導遊及領導從團友購物過程中收取合理回佣並沒問題，但若要求入境團設最低團費，就有合謀定價之嫌或違《競爭條例》。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，人流問題是旅行社安排不周，指團友只得15分鐘用餐是「趕鴨仔」，同意最少半小時，但團餐人均收費40至60元，飲食界利潤微薄，要「密食當三番」，相信實施改善措施後，接待旅客食肆生意將減，料團餐最少要加價20%。就內地團用餐分流問題，他認為可考慮茶餐廳、快餐店等，「無咩所謂，都係香港特別餐飲文化。」