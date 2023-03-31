大灣區青年就業恆常化 提供逾800職缺 委2機構予在地支援

【晴報專訊】港府前年推出「大灣區青年就業計劃」，到本月初恆常化。勞福局局長孫玉菡稱，今年獲80多間企業提供逾800個職缺，已委聘2間香港機構協助參與計劃返回內地就業的青年。

有參加計劃的港企稱，港青兩文三語能力較強，擅於與客戶溝通，但以往較難招聘願返內地的港青，今次計劃較易接觸到有志向灣區發展的年輕人。

「大灣區青年就業計劃」吸引年輕人到場，職缺涵蓋傳統金融、地產及科技等行業。

參與計劃的企業要以不低於月薪1.8萬港元，聘請2021至2023年的學士或以上程度畢業生，政府會資助1萬元，為期最長18個月。勞福局局長孫玉菡昨稱，政府提供資助外，今年委聘2間在內地有服務經驗的香港機構提供在地支援；逾800個職缺涵蓋傳統金融、地產、以至科技等行業，相信可助港青擴闊眼界和能力。

其中一間獲委聘機構為工聯會大灣區服務社，其總幹事曾志文稱，去年不少參加者都是土生土長港人，僱主未必提供住宿，故要協助他們搵屋，以至是講解內地勞工法及醫療保障，亦會協助他們了解內地生活文化。

部分企業昨參與會展舉行的招聘會，伯恩光學研發部副經理鄭逸軒稱，公司不少職位皆要回內地廠房工作，「以往請唔到人，往往唔係能力問題，反而因在港無相關職缺，求職者又不願返內地」，參與今次計劃則更易接觸到願返內地的年輕人。鄭稱，招聘職缺包括工程師、管理練習生及市場調研等，冀聘最少10人；港生普遍「邏輯強、反應快、願講英文」，可協助內地專才與外地客人溝通，又指起薪點肯定高於1.8萬元，另會提供津貼及獎金予留內地工作滿一定年期的同事。

港青擅兩文三語 助溝通客戶

觀瀾湖集團市場推廣副總監梁國鵬指，今次30個職缺包括行政助理、活動策劃、公關及推廣等，昨上午已收到120人應徵；由於集團本身有不少港人工作，加上客戶多講廣東話，相信港生不難適應，視乎表現亦可獲留任，以至升職加薪。

另據報特首李家超將率領立法會議員，於下月21至24日出訪大灣區，與省市領導會面及參觀當地重點設施；訪問團或多達過百人，有機會分兩團出發。



