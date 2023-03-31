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31/03/2023

去年收2050雀鳥 誤送拯救中心增負擔 嘉道理農場︰健康幼鳥毋須救

#野生動物拯救中心 #雀鳥
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　　【晴報專訊】市民對保護自然生態意識逐漸提高，嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救中心透露，近年接收的雀鳥數目大增，去年共錄得2,050隻，當中約半數為年幼雀鳥，惟部分經檢查後證實為健康幼鳥，增加護理團隊負擔。

 

拯救中心在2011年前年均只收到約100隻雀鳥，10年後累積至平均每年約千隻，前年暴增至2,340隻。（受訪者提供）

 

　　中心提醒市民，年幼雀鳥不一定需要被拯救，又強調不應擅自飼養野生雀鳥，因不適當救援或令牠們錯失治療的黃金時機，甚至失去野外求生能力。

 

中心去年共接收了701隻珠頸斑鳩，是各鳥類最多。（受訪者提供）

 

　　嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救中心指，每年春夏都收到大量年幼雀鳥，在2011年前，中心年均只收到約100隻雀鳥，10年後累積至平均每年約1,000隻，但前年卻暴增至2,340隻，去年亦接收到2,050隻，當中47%為年幼雀鳥。中心認為，除了因市民關注野生動物，城市發展亦令動物棲息地進一步遭蠶食，致更多雀鳥受傷。

 

可先行觀察 確認幼鳥位置安全

 

　　但中心指接收的雀鳥中，經檢查後部分屬健康幼鳥，大多已長出羽翼並能作短距離飛行，只因誤被「拯救」而為動物護理團隊增不少負擔，例如雛鳥約每15至20分鐘便要餵食一次。

 

艾加里（受訪者提供）

 

　　農場動物保育部主管艾加里指，部分年幼雀鳥在沒有實際需要下被帶走而離開野外，例如幼鳥在學習飛行期間，被市民誤以為遭拋棄，實際上牠們的父母可能仍在附近。他認為市民不需急於撿起幼鳥，應先在遠處觀察約10分鐘，看看其父母是否在附近飛行或折返照顧。中心助理保育主任溫諾汶亦稱，雀鳥媽媽會辨認幼鳥的叫聲，市民如確認牠們沒受傷，只需將雀巢或幼鳥安置到安全環境即可。

 

不宜自行照顧 恐錯失治療黃金期

 

　　他們強調，市民不應該自行照顧野生幼鳥，因為不適當救援除會為牠們帶來不必要痛苦，亦可能令牠們錯失治療的黃金時機、失去野外求生能力，最終無法適應野外生活。

 

　　他們同時呼籲市民如發現雀鳥受傷，可致電農場、愛協或漁護署，並提供詳細資料，包括發現雀鳥位置、附近環境有否捕獵者等。

 

轉載自: 晴報

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