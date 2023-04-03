  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

03/04/2023

旅監局介入後 阻街亂象未解決 內地團用餐轉往「後門」聚集

#旅監局 #嘉樂軒 #內地團 #大家樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】內地團客迫爆土瓜灣食團餐事件，引發旅監局上周與業界「約法三章」加強管理，並須於周五嚴格執行。經連日「管治」後，昨現場所見，提供團餐的食肆正門行人路，確已未見團客聚集，惟本報發現，人群僅「走後門」，轉移至食肆的後街，且有旅客更擅坐路邊電單車歇腳，有鄰近商戶直斥店門慘遭「圍封」，連旅監局人員見狀都束手無策。

 

 

兩間提供團餐的土瓜灣酒樓正門外旅客有秩序入食肆，但後門站滿用膳後的旅客。

 

　　而低團費仍備受關注，有陝西旅客指僅花千元（人民幣，下同）參加7天港珠澳團；有四川旅客稱，來港2日僅吃過土瓜灣的團餐。有餐飲業界透露，將有數十食肆加入提供團餐，涉中環、南區、西貢等多區，當中包括茶餐廳及快餐店集團亦加入接待行列。

 

　　旅監局上周二（28日）訂出3規定，包括團餐預約制、餐廳負責人流管理、及每團用膳時間至少30分鐘。本報昨午到土瓜灣嘉樂軒及富源酒樓視察，2店正門均設鐵馬，有人員維持秩序。在嘉樂軒外，有警員指示旅遊巴停泊，半小時已有4、5團到場，旅客可直入食肆用膳，毋須排隊等候，表面上人龍清空。惟本報記者發現，團客群僅由食肆正門的崇安街轉移至後門，不斷有旅客用膳後，循後門到後街榮光街等候其他團友及導遊，部分人無戴團帽或掛牌，甚至有團友「失散」，未能找到所屬旅團，而向記者求助。

 

在港2天均土瓜灣用膳 7天團僅千元

 

　　榮光街上有商戶指，後街原不受旅客干擾，惟前日起旅客漸多，昨晨10時起店門更遭圍封，「前面有人鬧，就嚟曬後面街，幾分鐘就有1團，搞到街客都唔敢入嚟。」有屋苑保安亦指，昨晨9時已有早餐團，「阻住大廈出入口，街坊投訴做乜唔趕佢哋走。」現場所見，有旅監局人員不斷促導遊盡快接人，惟榮光街持續有20、30人聚集。

 

有內地旅客等待團友期間，坐在路旁的「綿羊仔」上歇息。

 

　　富源酒樓情況相若，正門的土瓜灣道人龍清空，惟酒樓後門一段美景街卻人頭湧湧，高峰期最少4團旅客「等導遊」，不少人更圍在垃圾桶煲煙或吐痰。記者更目擊旅客將一束酒樓筷子「塞入西裝」，也有人坐在停泊在路旁的「綿羊仔」電單車歇息，約10分鐘後始有導遊現身，帶團友到新碼頭街的停車場上旅遊巴，現場亦未見有警員或旅監局人員。有老商戶指，內地客慣在美景街等齊人，現時客量僅疫前的十分一，惟衞生情況已甚惡劣。

 

　　昨有旅客表示是跟隨3至7天的港珠澳旅行團，在港僅停留1至2日，遊覽黃大仙祠、海洋公園等。四川旅客蔣女士指，花數千元參加7天團，在港停留2日，均在嘉樂軒及富源吃飯，僅花了380多元買奶粉返內地。深圳旅客史小姐指，花2,000元參加4天團，來港僅2天，團餐「勉強吃了20分鐘」便被促下樓等待。有陝西女遊客指花1,000元加入7天團，花數千元在免稅店買化粧品和手錶。

 

料數十食肆將供團餐包括連鎖快餐店

 

　　旅遊促進會總幹事崔定邦認同食肆後街應「管理一下」，尤其旅社應派員在場，惟3項規定周五（7日）始嚴格執行，相信業界正努力調整。身兼立會議員的九龍城區議員楊永杰批評，有旅行團利用灰色地帶「放客落樓」，強調當日共識是整團客用膳後要由導遊帶回旅遊巴，而非在街頭等人。對相關情況是否違規，旅監局指需時了解。

 

　　但業界透露，團餐分流在望。崔指，據知中環有酒樓願接待，惟成本貴一倍。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指，南區、西貢均有食肆願提供團餐，當中有快餐店及茶餐廳集團亦會加入，料日後有數十間食肆供應團餐。據悉，大家樂已開始接待團客，惟至截稿前未回覆。

 

 

轉載自: 晴報

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#旅監局 #嘉樂軒 #內地團 #大家樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk