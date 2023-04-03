旅監局介入後 阻街亂象未解決 內地團用餐轉往「後門」聚集

【晴報專訊】內地團客迫爆土瓜灣食團餐事件，引發旅監局上周與業界「約法三章」加強管理，並須於周五嚴格執行。經連日「管治」後，昨現場所見，提供團餐的食肆正門行人路，確已未見團客聚集，惟本報發現，人群僅「走後門」，轉移至食肆的後街，且有旅客更擅坐路邊電單車歇腳，有鄰近商戶直斥店門慘遭「圍封」，連旅監局人員見狀都束手無策。

兩間提供團餐的土瓜灣酒樓正門外旅客有秩序入食肆，但後門站滿用膳後的旅客。

而低團費仍備受關注，有陝西旅客指僅花千元（人民幣，下同）參加7天港珠澳團；有四川旅客稱，來港2日僅吃過土瓜灣的團餐。有餐飲業界透露，將有數十食肆加入提供團餐，涉中環、南區、西貢等多區，當中包括茶餐廳及快餐店集團亦加入接待行列。

旅監局上周二（28日）訂出3規定，包括團餐預約制、餐廳負責人流管理、及每團用膳時間至少30分鐘。本報昨午到土瓜灣嘉樂軒及富源酒樓視察，2店正門均設鐵馬，有人員維持秩序。在嘉樂軒外，有警員指示旅遊巴停泊，半小時已有4、5團到場，旅客可直入食肆用膳，毋須排隊等候，表面上人龍清空。惟本報記者發現，團客群僅由食肆正門的崇安街轉移至後門，不斷有旅客用膳後，循後門到後街榮光街等候其他團友及導遊，部分人無戴團帽或掛牌，甚至有團友「失散」，未能找到所屬旅團，而向記者求助。

在港2天均土瓜灣用膳 7天團僅千元

榮光街上有商戶指，後街原不受旅客干擾，惟前日起旅客漸多，昨晨10時起店門更遭圍封，「前面有人鬧，就嚟曬後面街，幾分鐘就有1團，搞到街客都唔敢入嚟。」有屋苑保安亦指，昨晨9時已有早餐團，「阻住大廈出入口，街坊投訴做乜唔趕佢哋走。」現場所見，有旅監局人員不斷促導遊盡快接人，惟榮光街持續有20、30人聚集。

有內地旅客等待團友期間，坐在路旁的「綿羊仔」上歇息。

富源酒樓情況相若，正門的土瓜灣道人龍清空，惟酒樓後門一段美景街卻人頭湧湧，高峰期最少4團旅客「等導遊」，不少人更圍在垃圾桶煲煙或吐痰。記者更目擊旅客將一束酒樓筷子「塞入西裝」，也有人坐在停泊在路旁的「綿羊仔」電單車歇息，約10分鐘後始有導遊現身，帶團友到新碼頭街的停車場上旅遊巴，現場亦未見有警員或旅監局人員。有老商戶指，內地客慣在美景街等齊人，現時客量僅疫前的十分一，惟衞生情況已甚惡劣。

昨有旅客表示是跟隨3至7天的港珠澳旅行團，在港僅停留1至2日，遊覽黃大仙祠、海洋公園等。四川旅客蔣女士指，花數千元參加7天團，在港停留2日，均在嘉樂軒及富源吃飯，僅花了380多元買奶粉返內地。深圳旅客史小姐指，花2,000元參加4天團，來港僅2天，團餐「勉強吃了20分鐘」便被促下樓等待。有陝西女遊客指花1,000元加入7天團，花數千元在免稅店買化粧品和手錶。

料數十食肆將供團餐包括連鎖快餐店

旅遊促進會總幹事崔定邦認同食肆後街應「管理一下」，尤其旅社應派員在場，惟3項規定周五（7日）始嚴格執行，相信業界正努力調整。身兼立會議員的九龍城區議員楊永杰批評，有旅行團利用灰色地帶「放客落樓」，強調當日共識是整團客用膳後要由導遊帶回旅遊巴，而非在街頭等人。對相關情況是否違規，旅監局指需時了解。

但業界透露，團餐分流在望。崔指，據知中環有酒樓願接待，惟成本貴一倍。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指，南區、西貢均有食肆願提供團餐，當中有快餐店及茶餐廳集團亦會加入，料日後有數十間食肆供應團餐。據悉，大家樂已開始接待團客，惟至截稿前未回覆。