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03/04/2023

七欖帶旺酒吧食肆 生意增2至5成

#七人欖球賽 #蘭桂坊
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　　【晴報專訊】在香港大球場舉行的香港國際七人欖球賽昨晚閉幕，一連3日共7.5萬人次進場，較去年11月賽事的6.5萬增15%。賽事期間掀起盛事狂熱，港島區酒吧食肆丁財兩旺，有中環蘭桂坊酒吧指生意增2至4成，亦有銅鑼灣餐廳稱生意較去年11月的七欖多4至5成。惟有餐飲業界指受港人外遊等因素影響，生意強差人意。

 

一連3日的七欖吸引大批遊客及市民入場，氣氛熱烈。

 

　　中環蘭桂坊的多國菜酒吧何蘭正指，最近生意較平日增2至4成，特別是七欖開鑼當日最多客，晚上10時後仍陸續有客入座，各式飲品包括酒類銷量增2至3成，外國客亦多1至2成，「整個蘭桂坊都旺咗」。位於蘭桂坊的意大利菜酒吧BACI Trattoria·Bar則稱，賽事期間外國客明顯增3至5%，氣氛熱烈。

 

酒吧業指蘭桂坊過去數天人流較旺

 

港隊獲第13再奪銀盾

 

　　香港酒吧業協會主席錢雋永稱，七欖的觀眾若賽後意猶未盡，傾向在附近飲，令銅鑼灣、灣仔和中環酒吧生意增10至20%，對比七欖於疫下舉行時則增約5%，酒吧客亦玩得更盡興；惟九龍區未受惠，酒吧業上月生意仍較疫前同期少2成，籲政府於全港18區舉行主題特色盛事，以帶動消費。

 

　　鄰近大球場的餐廳同樣受七欖帶挈，銅鑼灣越南菜餐廳春嬌，過去3日生意較平日增2至3成；對比七欖去年舉行時更多4至5成，該店形容防疫措施撤銷推動觀賽氣氛。銅鑼灣泰國菜餐廳Peek-A-Chill則日售3,000元啤酒，但形容受天雨影響，生意較預期略少。

 

　　香港餐務管理協會主席梁振華說，防疫措施放寬，七欖場內無飲食限制，市面氣氛大幅改善，銅鑼灣和灣仔區食肆生意日增約10至15%。惟香港餐飲聯業協會會長黃家和指，前日和昨晚到銅鑼灣視察發現人流淡靜，相信七欖為業界帶來的生意增幅或少於5%，加上經濟不景和不少港人外遊，即使旅客增加，對飲食業也未有太大幫助。

 

港隊（籃衫）奪得今屆銀盾冠軍

 

　　賽果方面，新西蘭於男子組決賽以24︰17擊敗斐濟，從特首李家超手上獲得銀盃。香港隊在名次賽取得佳績，繼19︰10擊敗肯尼亞取得今屆首勝後，再以17︰7力克加拿大，終以2勝4負、總排名第13完成賽事，繼2010年後再取得銀盾冠軍。

 

轉載自: 晴報

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