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06/04/2023

長假首日掀28.7萬出境人潮逼爆口岸 機場登機現人龍 旅客：多人過聖誕節

#復活節 #清明節 #落馬洲支線 #羅湖 #港珠澳大橋 #高鐵
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　　【晴報專訊】清明連復活節長假期昨正式展開，本港各個口岸人頭湧湧，截至昨午4時，最少有28.7萬人次出境，以羅湖、落馬洲支線及港珠澳大橋最擠迫。機場昨逾3.6萬人次出境，有旅客投訴辦理登機手續人龍「超乎想像」。

 

昨日有航空公司加開櫃枱，應付大量登機旅客。

 

　　有旅行社指，整個復活節有200團出遊，已近疫前的6成水平。有旅行社則指，長假期有30個高鐵團，回復疫前一半。

 

　　今年清明節與復活節假期靠近，不少市民採取「請1日放6日」策略，自製6日連假出遊。本港各口岸昨均湧現人潮，入境處指截至昨午4時，本港有逾40萬人次出入境；羅湖用量最高，昨近5.2萬人出境；落馬洲支線居次，近4.9萬人出境。

 

拜山探親者眾 高鐵「散飛」熱賣

 

　　西九龍高鐵站有3.9萬人次出境，不乏旅客指高鐵較巴士及飛機舒適，故選搭赴汕頭、東莞、中山或廣州等地探親。中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫指，長假期有30個高鐵團出發，達疫前4、5成水平，「散飛」亦熱賣，以大灣區、福建等地最受歡迎，「不少人返去探親或拜山，部分日子已賣斷。」

 

西九龍高鐵站昨有3.9萬人次出境

 

　　機場則有逾5.3萬人次出入境，出境已佔3.6萬人次。各登機櫃位爆滿，有旅客指提早3小時到機場，但排隊人龍超乎想像，等逾半小時始辦妥手續。有旅客不滿要「排足45分鐘」，有人指人流「仲多過聖誕節」。

 

日本頻現「塞機場」 旅社：個別事件

 

　　東瀛遊執行董事禤國全指，長假期間有200團出遊，近疫前6成水平，以日本團最受歡迎，相信明年農曆新年客量可望全面復甦。對日本近期頻現「塞機場」情況，他指在一般旅客要花1至1.5小時可出境，擠塞是個別事件。

 

　　新華旅遊助理總經理尤滿意指復活節期間有105團出發，單是昨日就有36團，涉內地、東南亞等地，因航空公司有加開櫃枱，辦理登機及出境大致暢順。而羅湖、落馬洲、深圳灣、港珠澳大橋人流亦較擠擁，但大致運作順利。

 

 

轉載自: 晴報

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