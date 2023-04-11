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11/04/2023

港隊女子冰球世錦賽 首奪金將升班 險再播錯國歌 及時發現糾正

#楊潤雄 #世界冰球錦標賽 #關婉儀 #港協暨奧委會 #冰球 #國歌
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　　【晴報專訊】港協暨奧委會擬就2月世界冰球錦標賽播錯國歌懲處香港冰球協會之際，本港女子冰球隊在世界女子冰球錦標賽歷史性奪金，將於下屆賽事「升班」。領隊關婉儀稱明白「國歌比一切重要」，她指首場比賽前檢查國歌時仍發現有錯，因大會自行下載國歌，未將載有正確國歌記憶棒（USB）交予播放人員，幸冰協及時發現並協助主辦方修正。

 

香港女子冰球隊以5戰4勝13分歷史性奪冠，下屆將升上第二級別B組作賽。（香港冰球協會）

 

　　文體旅局局長楊潤雄及港協暨奧委會，亦分別祝賀女子隊奪金。

 

　　香港女子冰球隊在羅馬尼亞世界冰球錦標賽第三級別A組賽事中，憑最後一場擊敗愛沙尼亞，加上原本在榜首的立陶宛失分，最終以5戰4勝得13分歷史性奪冠，下屆將升上第二級別B組作賽。

 

領隊︰播歌人員仍下載錯誤版本

 

　　賽後香港隊球員身穿印上特區區旗的紅色外套領獎，又在播放國歌時展示區旗。

 

領隊關婉儀（電視新聞截圖）

 

　　香港冰協感謝社會各界對運動員的支持，領隊關婉儀感謝U18所有球員及其家人的長期付出，又稱明白「國歌比一切重要」，明言在頒獎禮前會再檢查國歌是否正確，籲港府不需擔心。關其後透露，首場賽事前檢查國歌時仍發現出錯，指播歌人員未曾與接收USB記憶棒人員交收，並再次從網上下載國歌，幸冰協及時發現並修正，直言如再出錯不知如何向公眾交代。她強調一直盡力跟從港協指引，包括重複檢查國歌，對外界批評感百辭莫辯。

 

楊潤雄港協祝賀佳績

 

　　楊潤雄昨發文祝賀冰球隊奪冠，讚揚女子隊突破過往成績創新高峰，強調政府一直支持香港體育發展；港協暨奧委會亦感謝球員及訓練團隊的付出，展現香港運動員的實力，重申會全力支持運動員訓練及作賽。

 

　　今年2月波斯尼亞世界冰球錦標賽期間，本港男子冰球隊擊敗伊朗後，大會播出錯誤歌曲，港隊球員隨即要求換回正確國歌。賽後港協批評冰協未跟循指引，上周啟動暫停冰協會員資格的相關程序、要求冰協提交全面報告，楊潤雄則稱會研究如何削減冰協資源；冰協早前則發聲明逐點反駁港協的批評。

 

 

轉載自: 晴報

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