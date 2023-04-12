與保釋犯偷換身份 還押犯西九法院逃脫

【晴報專訊】西九龍法院周一發生罕見疑犯「掉包」事件，一名37歲被控販毒的男子在等候還押期間，與另一名獲准保釋的24歲涉毆打男疑犯交換身份，更成功冒認後者離開法院。警方追緝在逃男子，又拘捕其妻子及24歲疑犯。有法律界人士認為，負責看管疑犯的執法人員最少有3重疏忽，希望當局設法防止事件再發生。

有律師認為，負責看管疑犯的執法人員有多重疏忽。（資料圖片）

消息指，一名37歲姓陳本地男子早前涉及一宗販毒案件被暫控，周一在西九龍裁判法院內的臨時囚禁室等候還押期間，疑與涉家暴案被控襲擊致造成身體傷害的24歲姓林本地男子交換犯人手帶，以獲取能夠保釋的資格，最終成功離開法院。警方消息指，兩人事前互不認識，事件涉人員疏忽。據了解，疑犯等候期間，身上僅得手帶識別身份，其他隨身物品均由執法人員保管，有人承諾以2萬元為報酬交換對方身分。

保釋犯 逃犯妻 被捕扣查

涉事警員事後起疑並揭發事件，但陳男已逃去無蹤，案件隨即轉交深水埗警區反三合會行動組跟進，警方同日拘捕案中24歲男疑犯，涉誤導警務人員；另拘捕陳男的31歲妻子，她涉在其夫逃脫後提供金錢輔助，涉嫌協助罪犯。2名被捕人士現正被扣留調查，警方正積極追緝該名在逃男子，案件列「從合法羈押逃離」、「誤導警務人員」及「協助罪犯」處理。

專打刑事案的執業大律師陸偉雄認為，2名疑犯應經過一輪「商討」才行事，執法人員應及早發現並制止，且手帶在交換後應留有痕迹，容許疑犯保釋離開前，亦應先核對其身份證照片。他坦言，自己以大律師身份平日出入懲教設施，就算已與看守人員稔熟，對方亦十分重視核對其身份證，以確保不會有任何機會「掉包」。他指，理解職員或分身不暇去全程監察羈留室的疑犯，但若有核對照片，仍應能避免「掉包」，冀當局加派人手及檢討事件，防範保安漏洞。

立法會議員容海恩昨在立法會特別財委會上指，不能將事件責任歸咎於執法部門，建議司法機構檢視流程，並引入科技加強保安。司法機構政務長梁悅賢回應指，若政府部門認為需加強保安，司法機構願意溝通及採取可行措施，又提到現時司法機構已加裝閉路電視，並擴闊安檢覆蓋率。