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12/04/2023

3734公僕一年內離職 楊何蓓茵︰不正常中的正常 政府擬內地招聘畢業港生

#公務員事務局 #楊何蓓茵 #公務員離職 #公務員
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　　【晴報專訊】政府2021/22年度有3,734名公務員離職，立法會昨舉行特別財委會，多位議員追問相關情況。

 

　　公務員事務局局長楊何蓓茵指，政府與私人機構一樣面對招聘困難，各行各業互相搶人之下，更多公僕離職是「不正常中的正常」，當中亦涉不同原因，政府正努力填補空缺，包括在內地請人，擬在上海設試場招聘在內地升學的港生。

 

多位立會議員關注公務員離職人數按年倍增，楊何蓓茵稱政府與私人機構一樣請人難。（資料圖片）

 

　　立法會財委會昨舉行特別會議審議《財政預算案》，多位議員關注離職人數按年倍增，其中工程界盧偉國指，建築及相關職系流失率令人擔心，如水務署及房屋署的離職人數分別佔實際員額7.1%及6.9%，憂影響「基建先行」政策。

 

上海設試場請人 部分職系全年招聘

 

　　楊何蓓茵稱，政府與私人機構一樣請人難，目前勞動人口減，各行各業互相「搶人」，公務員辭職人數上升是「不正常中的正常」，亦涉退休等原因，辭職人數不多，亦有相當部分未過試用期，強調重視流失情況，已加強培訓及改善工作環境，希望讓新入職的公務員感到有滿足感及能夠學習不同事物。她又指，局方將會着重招聘在內地升學的香港畢業生，計劃在上海設試場請人，另會盡量壓縮招聘程序，部分職系會作全年招聘。

 

公務員事務局局長楊何蓓茵

 

　　至於選委會葛珮帆質疑，政務主任就算表現差，其上司或刻意「寫好」工作評核讓其升遷離開，要求改革管理。楊何蓓茵直言不同意說法，因政務主任職系只有約700人，很多在政總工作，若有人工作表現欠佳，旁人不難知道，「寫好（評核）都無用，無咩人會咁做。」

 

　　另有議員關注律政司及司法機構亦人手不足，恐致排期審訊時間不斷延長。律政司司長林定國承認，律政司人手面對不少挑戰，如職員有權隨時終止僱傭合約，除非對方願分享，否則難探究離職原因，正構思不同方法吸引人才加入。

 

轉載自: 晴報

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