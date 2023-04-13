升中派位英中5.2人爭1席 教育界：勿太追捧名校 選校做足功課

【晴報專訊】升中統一派位階段展開，教育局資料顯示，今年全港英中統一派位學額有9,718個，按年少0.55%，按年維持約5.2人爭1個英中位。

過去3年全港大致少於6人爭一個英中位（資料圖片）

近年競爭持續減少，學生更易「上流」，但教育界擔心，英文通常正是弱勢學生的罩門，即使能獲派位，最終可能得不償失，建議家長勿過於追捧名校，要選取適合子女為上。

當局昨派發《中學一覽表》，今年全港英中提供9,718個學額，以適齡升中約50,600人計，約5.2人爭一個學額。

九龍城2.8人爭1位 按年少2%

傳統名校區九龍城佔最多達1,223個，按年少2.08%，區內2.8人爭一個學額；北區因人口升，借調九龍城及黃大仙學額後有628個英中位，是少數有增長地區，惟仍要5.3人爭一個位。

翻查資料，過去3年全港大致少於6人爭一個英中位。有教育界人士指，不少小學教師見競爭減，鼓勵家長嘗試為子女報名校，惟他們對「好學校」的理解或源於錯誤資訊，如有升學網站細分學校為「Band 3A、3B」，惟其實僅學生有分組別（Banding）而非學校，再加以細分的準則無從稽考。

英數成績較差 難獲老師照顧





香港教育工作者工會主席黃建豪倡選校前做足功課，如參加學校開放日。（資料圖片）



香港教育工作者工會主席黃建豪指，個別「上流」學生若根基不差，尚有機會「催谷成才」，但低組別學生的英數成績較差，若入讀相應程度的普通學校，大多已為準備學生補底，但傳統名校教師難花心力照顧弱勢學生，日後即使家長後悔，轉校也不易，建議做足功課才選校，如透過開放日了解學校，觀察師生真貌。