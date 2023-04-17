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17/04/2023

首期消費券發放 商場丁財旺 電器店生意倍增

#電子消費券
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　　【晴報專訊】新一輪電子消費券昨起分階段發放，首期3,000元先「落袋」。財政司司長陳茂波料將有200億元消費額注入市場，對本地經濟起提振作用。

 

　　全港多個商場昨日均「人山人海」，有豪客勁花25萬買金飾，有商場更在15分鐘內售120部iPhone。有電器商指，恢復外遊和口罩令放寬後，相機和美容機成今次「新寵」，生意額較上周末升5成至1倍；餐飲業則預計有80億到90億元進帳，惟有食肆指，今輪金額少一半，刺激作用稍遜。

 

　　約640萬名市民昨可透過6個支付平台獲發放3,000元消費券。陳茂波指，料消費券將為市場注入200億元，相等於本港單月零售額約60%，可提振經濟0.6個百分點，「冀市民可以開心消費，撑起經濟」，又指隨全面通關及復常，今年首季經濟會有輕微或溫和增幅，第2季表現料更好，他昨更到深水埗一食肆親身下廚，用消費券買豆漿、燒賣等請市民食。

 

15分鐘內 售出120部iPhone

 

　　昨多個大型商場均人頭湧湧。在觀塘apm，不少市民提着多袋「戰利品」，陳太花約10萬元買2隻金鈪和1隻鑽石戒指；鍾先生則用約5,000元買Dyson風扇，笑言有消費券令他感覺商品「平咗好多」。另有市民分別豪花25萬元及逾22萬元，買龍鳳鐲、金豬牌及海味；有商場在15分鐘內售出120部iPhone，消費氣氛熾熱。

 

有電器店昨人頭湧湧，以相機和美容儀器為熱門產品。

 

　　apm百老滙負責人姜先生稱，今年開關回復外遊及放寬口罩令，相機和美容儀器成大熱，人均消費3,000至5,000元，生意較上周末長假期增5成至1倍，盼整個消費熱潮帶來3成營業額增長。apm周生生分行經理施嘉儀亦指，昨晨人流明顯較過去周末多，大部分人較「闊綽」，除買自用珠寶和黃金，亦買婚嫁產品。傢俬連鎖店集團董事長關百豪亦說，昨營業額增約3成。

 

在消費券「補貼」下，有市民趁機選購金飾。

 

　　新地執行董事馮秀炎指，消費券發放加上五一黃金周將至，料新地旗下商場4至5月生意及人流按年升25至30%，當中料精品金飾、家用電器最受惠，平均生意按年升20%；餐飲則料按年增30%。

 

　　但亦有市民及商戶坦言，今年消費券金額減半略少。市民崔先生用約800元買米奇老鼠盲盒套裝給4歲女，形容今次金額少，難買貴價產品；林先生亦指稱只會買日常用品。

 

有食肆指 生意增長遜上次

 

　　旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱生意額昨增5%，但遜於派1萬元時的10至20%增長。西班牙餐廳Reserva Ibérica經理馬小姐指分2次派發始終令市民較「手緊」。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，不少人復活節外遊，餐飲業整體營業額跌15%，但相信此次派約300億元消費劵，餐飲業最多有80至90億元進帳，市民消費意慾料維持約4個月。

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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