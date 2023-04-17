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17/04/2023

每張料賺$20 警首破假ID登記7300張電話卡 轉售作網騙

#電話卡實名登記制 #假身份證 #網戀 #網上騙案
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　　【晴報專訊】電話卡實名登記制實施後，首揭有犯罪集團用假身份證登記逾7,300張電話卡，並轉售他人用作註冊社交帳號，以進行網戀等網上騙案。警方指，估算集團可從每張電話卡獲利10至20元，已拘捕4人，相信已瓦解該集團。

 

 

　　電話卡實名登記制2月起實施，隨即有犯罪集團借此圖利。警方指，本月初收到情報，稱有人用假資料為大量電話卡登記，經調查後於前日（15日）採取行動，在長沙灣及秀茂坪的工廈和住宅，拘捕3名本地男子及1名印尼籍女子，當中28歲姓黃、26歲姓潘及24歲姓馮男子報稱無業，以涉嫌行使虛假文書罪被扣查；另1名35歲女子則涉嫌以欺騙手段取得財產罪被扣留。警方相信，當中2名本地男子為集團骨幹成員，行動已瓦解該組織，並檢獲95部俗稱「貓池」的電話數據機、29部電腦、7部手機、1部路由器及6.5萬張電話卡。

 

拘3無業男1印尼籍婦

 

　　警方指，該集團去年3月起運作，成員透過收購大量電話卡，利用電腦及「貓池」連接網上中介平台，以便替其他騙徒代收一次性驗證碼，並於WhatsApp、facebook、Instagram等社交平台開立帳戶，進行網購、網戀及投資詐騙。因應電話卡實名制，集團成員自2月底起便以假身份證為最少7,380張電話卡作「實名登記」。

 

　　警方估計，集團可從每張電話卡獲利10至20元，現已發現最少3宗在元朗、長沙灣及柴灣發生的網購騙案與該集團相關，涉款約1.6萬元，不排除有更多人被捕，現正調查集團從何購入大量電話卡及器材。

 

 

轉載自: 晴報

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