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18/04/2023

3大超市貨品加價2.1% 2013年來最大升幅 罐頭貴疫前3成

#通脹 #消委會報告 #超市 #加價 #罐頭
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　　【晴報專訊】本港生活復常，惟物價仍反常。消委會揭三大連鎖超市貨品去年整體加價2.1%，較同期通脹率更高，並創2013年來最大升幅。不但牛油、芝士加價逾1成，罐頭食品亦較疫前貴3成，一罐午餐肉要逾34元。

 

三大超市260項貨品去年平均售價，較2021年升2.1%，超越同期通脹1.9%。

 

　　有食品供應商指，復常後港人消費力減，加上薪金、物流等成本升，致令價格高漲。

 

牛油去年加價15.4%，芝士則加10.2%。

 

　　消委會指，三大超市中260項貨品，去年平均售價較2021年升2.1%，比同期綜合消費物價指數的1.9%更高。13大類貨品中以糧油食品加幅最勁，達5.4%。54組貨品中有77%加價，牛油加15.4%，個別品牌加20.1%；茶包加11.7%、芝士加10.2%、食油加10.1%。加幅最大單品為高露潔MaxFresh冰涼薄荷牙膏，升23.7%至14.6元。

 

戰事下油品搶貴 疫下罐頭需求升

 

　　消委會另分析80項超市網購商品，平均售價較疫前貴12%。魚、肉、湯、蔬菜及水果罐頭加幅最癲，今年首季較2019年同期貴32.2%至39%；一罐豆豉鯪魚索價32.7元、午餐肉最貴要34.2元。食油、牛油、即食麵、急凍點心則較疫前貴2成。

 

　　消委會指，供應商解釋受戰爭及經濟等因素影響，原材料、物流及勞工成本升，如烏克蘭為葵花籽油最大出口國，戰事下其他油品被搶貴；疫下市民大量囤積罐頭，也令需求升。總幹事黃鳳嫺指，未見超市因消費券效應致價格飛升，建議市民多格價，「四口之家若在超市格價可慳10%支出。」

 

供應商：復常後消費力減 來貨貴1成

 

　　食品供應商李豐年指，復常後港人消費力減，難靠薄利多銷，促銷活動減，致罐頭價昂；加上入貨量減「無折頭」，來貨價過去半年升10%，俄烏戰爭亦令麵粉來貨貴10%。

 

　　3間超巿指已盡力吸收上漲成本，並通過會員優惠、低價保證等方式減少對客戶影響。

 

轉載自: 晴報

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