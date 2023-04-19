地建會批「阻住地球轉」再促撤辣 李家超：樓市措施仍適用

【晴報專訊】地產建設商會連月來不斷促港府撤樓市「辣招」，主席梁志堅昨稱，辣招使命已達，炒賣情況已不復見，形容目前只是「阻住地球轉」，阻礙吸納人才，加上帶來的稅收有限，認為應逐步撤辣。

對未有機會與港澳辦主任夏寶龍會晤，梁稱未感失望，非「吃不到的葡萄是酸的」，相信對方亦了解業界訴求。特首李家超強調，樓市管控措施仍適用，又指夏在港行程緊密，會面須按實際人數及時間考慮。

梁志堅昨在傳媒聚會表示，現時樓市只恢復至疫情前2至3成，經濟復甦需時，料樓市要到9月才有明顯改善，但認為辣招「使命已達」，市面已不見炒賣，繼續存在是「阻住地球轉」，如海外人才來港置業，要先支付約2成額外稅款；就算成為永久居民後可退稅，款項亦隨通脹貶值，若不助人才解決居住問題，他們不會來港。

指現不見炒賣 反礙吸人才來港

去年政府賣地收入不如預期，近期續現流標或低價成交。梁志堅直言，市況不佳，發展商投地會較小心，惟政府始終是控制供應的「大地主」，只要一直賣地，地價長遠會穩定，相信5至7年後，發展北部都會區有進展，情況亦會改善。

對政府擔心撤辣會刺激樓市，梁稱，不見有此可能，認為可逐步撤辣，又提到「辣招」帶來的稅收由「億億聲變幾十萬」。不過，翻查稅務局統計顯示，上月有24宗交易涉繳納額外印花稅，涉款約1,000萬元；涉買家印花稅、雙倍從價印花稅及新住宅從價印花稅的交易合計有352宗，為庫房進帳近8億元。

都會大學人文社會科學院院長鄺志良表示，海外人才來港未必會即時考慮置業，例如目前大學招聘海外教員，他們往往先關心子女教育配套，置業應是待他們安頓後才會考慮。

對夏寶龍未與地建會會面，梁志堅指並無失望。

另夏寶龍昨結束在港6日考察，期間未與地產商個別會面。梁志堅指無失望，「唔係話吃唔到嘅菩提就酸」，相信對方亦有不同渠道掌握及知悉業界意見，業界主要向港府反映，「希望自己能夠搞得掂，中央好多嘢已經幫咗手」，又強調最重要是「最緊要搞掂香港經濟，經濟好，地產自然好」。

特首李家超回應稱，財政司司長陳茂波已多次表明，樓市管控措施仍然適用。至於地建會未獲安排與夏寶龍會面，他解釋，夏在港行程緊密，不少行程已超時，故安排會面都要按實際人數及時間考慮。

中央明令「告別劏房」 學者料難撤辣

地建會早在預算案發表前，已促政府撤辣，但政府未接納，鄺志良稱，撤辣唯一受益的僅商界，認為政府考慮整體社會情況，特別解決房屋問題是本屆政府一大重點，撤辣誘因不大，就算成事，目前樓市以買家主導，稅款未必是主要考慮，作用有限。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波直言，近月樓市低迷，地產商難免要「擺姿態」，但認為撤辣只能短期刺激樓市，因實體經濟未必會改善。

李稱，中央已明令本港要「告別劏房」，地產商現時又「只係賺少咗，唔係無得賺」，「唔相信會為地產商損益表，犧牲成個社會」。