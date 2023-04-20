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20/04/2023

港島凌晨大停電 港燈 ︰保養維修時設備故障 當局要求4周交報告

#港燈 #機電署 #停電
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　　【晴報專訊】港島昨凌晨0時45分出現電壓驟降並觸發停電，影響遍及灣仔、筲箕灣、鴨脷洲等多區，大廈、街燈及交通燈電力中斷，電力供應在約1小時後陸續回復正常。港燈解釋，停電源於凌晨進行線路保養維修時，有供電系統設備發生故障，將適時向政府提交詳細報告，又承認南丫發電廠機組曾短暫受電壓波動影響。

 

灣仔、筲箕灣、鴨脷洲等多區大廈、商戶、街燈及交通燈昨凌晨電力中斷。(網上圖片)

 

　　機電署要求港燈四星期內提交詳細報告，並將審視事故會否觸及《管制計劃協議》的獎罰機制。

 

　　不少港島區居民昨凌晨發現曾「黑咗幾秒」，亦有正酣睡居民被熱醒才驚覺停電，有駕駛人士在沒交通燈路段行車。醫管局指，事件影響部分港島區的醫院，部分設備系統需重置，但沒病人或服務受影響；消防處稱，昨0時45分至1時37分期間共接獲30宗困電梯及37宗警鐘誤鳴報告，未錄傷亡。

 

　　港燈表示，昨凌晨人員進行綫路保養維修時，有供電系統設備發生故障，致港島多區於0時49分電力中斷，受影響範圍包括南區鴨脷洲和田灣、東區杏花邨和筲箕灣、灣仔摩理臣山和摩頓台、中區薄扶林一帶等，經緊急處理後供電於凌晨1時37分恢復正常。

 

專家︰疑電網保護系統自行啟動

 

　　港燈對引起不便致歉，正調查故障原因，並適時向政府提交詳細報告，而對於有消息指今次故障源於港燈的南丫島機組出現問題，強調南丫發電廠內機組雖曾受電壓波動影響，但已在短時間內相繼回復正常運作，供電系統亦在處理早前故障後繼續保持穩定的電力供應。

 

　　工程師學會電機分部代表勞偉籌認為暫難估計事故成因，但相信不涉近日回暖多人開冷氣，亦不涉發電機組維修，估計可能涉電纜或高壓開關。他亦不排除是電網因故障而自行啟動保護系統，防止問題波及整個供電系統，致只有部分地區停電，強調供電系統可靠性不可能達到100%。

 

　　民建聯立法會議員梁熙促港燈盡快交代起因，指今次停電在凌晨發生才令受影響市民較少，如日間出事影響重大。工聯會立法會議員郭偉強指，現仍未到用電高峰期已有停電事故，質疑港燈是否能維持高效服務。

 

轉載自: 晴報

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