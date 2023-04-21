五一黃金周將至 內地團僅達疫前6成 酒店業靠自由行撐起

【晴報專訊】全面通關後，首個五一黃金周將至，惟內地團仍未復常，旅議會指多個內地團仍在收客中，暫時整體僅及疫前的6成；旅遊業界透露，今年團客報團情況確較遲，暫只有疫前6、7成，但有旅行社收到約萬名廣東省旅客報團。

旅遊業估計，今年黃金周自由行旅客佔約7成。

酒店業界亦指，團客比例較以往少一半，靠自由行撑起，酒店訂房率普遍達7成，部分有9成，惟仍未達疫前黃金周水平，業界更估計今年入境客或少2、3成。

一連5日的五一黃金周假期下周六（29日）展開。但截至昨日，旅監局仍未收到五一假期內地入境團登記。旅議會總幹事楊淑芬透露，仍在收客中，但估計自由行佔約7成，團客僅屬少數，「料整體內地旅客僅達疫前約6成」。

今年收團較遲 料入境客少兩三成

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖指，今年收團確較遲，且業界習慣最後24小時始向旅監局上報，數據暫未反映實況，「不少行家預訂了酒店房，料團客達疫前的6、7成。」香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，據知五一內地團數目「相當少」，但意料之中。旅遊專業聯盟主席羅啟邦指，今年廣東省客較多，據知有旅行社已收1萬團客，相信日均30、40團來港。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指今年仍以散客為主，業內月中訂房普遍達7成滿，旺區有信心達9成。惟因航班等未復常，礙中長綫旅客來港，未必達疫前黃金周水平，「估計入境客今年或少2、3成。」

有酒店指，黃金周內地團客比例較以往少一半。

據攜程網顯示，多間酒店在黃金周的房源緊張。截至昨日，尖沙咀華美達華麗酒店已爆滿，旺角、尖沙咀酒店索價逾2,000元人民幣（約2,277港元）；有鄰近海港城賓館更高達2,151元人民幣一晚（約2,448港元）。

有酒店9成滿 房價升惟未達高位

香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰指，黃金周首4日訂房已9成滿，自由行佔比再增。集團轄下有酒店於黃金周一星期內共有500至600間團體訂房，日均約70間，佔整體約14%，「但疫前團體訂房佔約30%。」且訂房亦較遲，過往4月初開始訂，今年較「埋身」才有預約。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝指，黃金周首3日訂房已達9成多，後2日僅剩小量房間，以自由行佔多，「大部分人單純訂房，不附加早餐等套餐優惠，相信與爭取時間郊區遊玩有關。」

有尖沙咀酒店業界透露訂房已8成滿，速度較疫前慢，內地客佔比由8成減至6成，「東南亞商務客及本地長租客佔用不少房間。」惟信和集團指，旗下中環‧石板街酒店下周至下月初，入住率幾近9成；有逾600房間的皇家太平洋酒店目前亦約有8成入住率，相信稍後更高。朗廷酒店亦稱今年五一氣氛比往年好，訂房明顯升。

惟房價未回到高峰。陳宗彝指今年房價約2,200至2,300港元，較2019年貴1成，但與2018年高峰仍差10%，或因內地客避高峰期出行。張琪騰指五一房價約千多港元，比平日貴300、400元，生意料達疫前6、7成。

缺房務員推「免執房」折扣

因房務員人手短缺，有業內人士指，已將旅客退房和入住時間分別提早或延後1小時。張琪騰更指，已加推「免執房」房價折扣，「如住3日2夜，中間不用換床單，只倒垃圾」，從而減少人手需求。徐英偉指，酒店平日只開7至8成房間，但黃金周已調配人手料可「盡開」。