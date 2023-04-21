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21/04/2023

停電涉數碼港開關站維修事故 港燈致歉：工程人員意外將後備電纜通電

#港燈 #停電 #數碼港電力開關站
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　　【晴報專訊】港島多區周三凌晨停電近一小時，港電昨晚交代初步調查結果，指維修人員在數碼港電力開關站維修時，意外將一條後備電纜通電，導致短路及觸發保護機制停電，強調今次是非常罕見的個別事件，會按當局要求在4周內提交報告，並向受影響市民致歉，但會否對客戶作額外賠償，則指「言之尚早」。對外界關注停電後或不罰反賞，港燈稱會按機制處理。

 

事發時，港島多區大廈、商戶及交通燈電力中斷。(網上圖片)

 

　　當日南區及東區等多處局部停電達48分鐘，港燈輸配電科總經理葉祟泰昨晚解釋，維修人員在數碼港電力開關站維修保養一組27萬5千伏特的骨幹輸電系統時，意外將一條後備電纜通電引致短路，觸發自動保護機制，影響電力供應。

 

　　葉稱，有關電纜在10多年前電網改善工程時變成「後備」，期間一直接駁系統及維持不通電狀態，惟現場未有標示，維修人員使用的電路資料亦無標示其存在及處理方法，終釀成今次事故。初步檢查發現同一開關站有另一組後備電纜，人員已即時停止維修工作，會再確認資料準確及加入後備標示。

 

四周內提交報告

 

　　港燈營運董事鄭祖瀛就事件向受影響客戶致歉，強調公司過去20多年無發生大規模停電事故，今次事件非常罕見，會深入研究和查找需改善之處，亦按政府要求在四周內提交報告。對為何維修人員手持資料無標示電纜存在，當年是否有遺漏，鄭坦言「而家係唔理解（原因），有無遺漏係唔敢講」。

 

鄭祖瀛（左）稱，南丫島電廠機組在事故期間亦受影響，惟暫無發現嚴重及明顯損毀。（電視截圖）

 

議員質疑停電有賞

 

　　按兩電《管制計劃協議》的恢復供電獎罰機制，以年度結算，若電力公司平均恢復供電時間是65分鐘或以下，可獲額外0.015%的准許回報。有議員昨批評電力公司有責任穩定供電，加上已年年加價，難接受停電還有獎賞。鄭祖瀛回應稱，有關機制考慮公司的全年表現而非單一事件去釐定，但現階段會先專注調查及跟進事件，對會否向客戶提供額外補償，則指仍「言之尚早」。

 

　　香港工程師學會電機分部代表勞偉籌認為，電力系統不可能完全無事故，但認同人為錯誤致停電不應有獎，建議考慮事故影響範圍及成因。

 

 

轉載自: 晴報

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