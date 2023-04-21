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21/04/2023

英聘醫生料第3季來港 醫管局︰半數年輕 大部分有意內外科

#醫管局 #高拔陞 #潘恩榮 #關慧敏 #搶人才 #醫護人員
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　　【晴報專訊】公營醫療求才若渴。醫管局行政總裁高拔陞指，本月初赴英「搶人才」後，冀最快今年第3季會有醫生來港工作，當中招聘的醫生涵蓋不同年資，半數為年輕醫生，大部分人有興趣在內科或外科發展。大灣區方面，第2批護士料今年底至明年初來港，局方期望能促進智慧護理發展。

 

高拔陞（中）指不少英國醫生或大灣區醫護懂廣東話，料短期可適應，左為潘恩榮，右為關慧敏。

 

　　高拔陞指，英國招聘會有600人參與，逾半有興趣來港，涉醫學生及現職醫生，8成為香港永久居民，不少人中學時代赴英；也有馬來西亞華僑、東南亞裔醫生感興趣。局方已向逾100人發聘書，20人已簽約，半數為年輕醫生，包括剛畢業、正接受培訓，或有1、2年經驗者，少數為現職專科醫生。他指，已簡化招聘程序，預計最快今年第三季有醫生抵港上任。

 

醫管局月初赴英「搶人才」（醫管局資料圖片）

 

次批內地醫護最快年底來港

 

　　對現時所聘人才是否能填補現時公院專科的缺口，高指暫未進行配對，但英國家庭醫學根基深，在英接觸的醫生不少正從事該專科，他們或感興趣，切合本港基層醫療發展。醫管局總行政經理關慧敏補充，欲來港者對「大科目」如內科、外科較感興趣。另局方正籌備赴澳洲招聘，據悉為配合當地情況，未必在6月成行。

 

　　大灣區護士方面，醫管局護理總行政經理潘恩榮指，第2批約100人將在今年底至明年初來港，第3批則有130人，暫未決定服務哪一個專科。他指，內地智慧護理經驗先進，如以科技監察臥床者等，值得香港借鏡。

 

高拔陞：單看排板難分中港人員

 

　　高拔陞又指，英國醫生或大灣區醫護不少均懂廣東話，且醫學名詞共通，來港者料1、2個月已可適應，「以援港內地醫護為例，工作2周已用英文系統入資料，單看排板根本分不到中港人員之別。」

 

轉載自: 晴報

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