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24/04/2023

保安缺人 加薪「搶人才」增成本 屋苑加管理費最勁升3成

#最低工資 #管理費 #搶人才 #保安
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　　【晴報專訊】下月一日起，最低工資將調升至時薪40元，惟因「人才荒」引發的加薪潮已然展開，全港住宅屋苑面臨新一輪加管理費。近日多個屋苑均貼出通告，通知業主加管理費，部分加幅2成至3成。有業主嘆管理費一加再加，2年內多付600元。有物管公司坦言，行內保安缺人致成本飈升，今年管理費普遍調升逾1成。

 

物管公司指新盤落成後增大量保安職缺，令部分屋苑難請人。


　　本報綜合多個屋苑業主「報料」及網上通告，發現不少管理公司都以「多年無加價」、「電費飈升」及「最低工資上漲」等為由，調升管理費，部分加幅逼近2成。粉嶺逸峯業主陳小姐指，管理費去年加10%，今年再加16.5%，「我住2房459呎單位，2年間管理費由1,200多元加至1,840元；車位也再加8.5%，好難負擔。」

電費上漲 加管理費另一主因

 

葉興國指淘大花園3年無加管理費，今年加幅約3%，已極力節流。


　　東區區議員阮建中亦指，寶馬山花園管理費加幅達20%；另有跑馬地單幢樓業主稱，因法團赤字，去年中先後2次夾錢填補，每戶要額外付6,600至1.1萬元。淘大花園業主委員會主席葉興國指，3年無加管理費，今年加幅約3%，實際加了31元，「淘大極力節流，如全邨公眾地方換LED燈慳100萬電費、暫緩非緊急小維修等。」惟據他所知，鄰近屋苑不少加10%至15%，部分原因為難請保安員，不少樓宇只能減夜更及「飯更」人手，部分更要1名保安員監察2幢樓宇，「企喺2幢樓中間睇」。

　　香港物業管理公司協會發言人陳志球指今年管理費普遍升逾10%，有屋苑甚至加30%，「像深水埗、油尖旺、上環及西環舊樓，不少規模細、法團無設維修基金的管理費更貴。」

　　他解釋，人手及電費高是加管理費主因。他指，新盤落成後增大量保安職缺，而保安員每更工作8、9小時，令部分需「12碼」即每更工作12小時的老屋苑更難請人，整體人事成本上漲10%至20%，部分遍遠屋苑成本更升20%至30%，「現時月薪2萬多也無人做。」他說，連同維修、清潔及保安，業內最少缺6、7萬人，醞釀與政府商輸入外勞；有業界更以科技取代人手，中上環、灣仔新型全幢出租物業，以二維碼讓住戶申報維修事項，並用閉路電視取代保安員。而公共電費佔管理成本約30%至40%，故加電費影響頗大，而工程維修費亦漲。

　　不過，勞聯會務總監李卓燊指，保安員缺源於薪金未有調升，如部分舊屋苑疫下「12碼」保安員日薪由700至900元，跌至600元。香港物業管理及保安職工總會組織總幹事杜振豪亦指，私樓保安待遇較政府外判工更差，「返足12小時，時薪不足40元」，最低工資未調升前，過去「炒散」保安出價時薪「40尾」亦不難請人。

工會：部分舊屋苑待遇差 致難請人

　　據警方數據，至今年3月底全港約35.7萬張保安人員許可證生效。新簽發由2020年高峰逾7.1萬降至去年逾4.7萬，較疫前近5.9萬張少；今年首3月簽發逾1.1萬張。

 

 

 

轉載自: 晴報

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