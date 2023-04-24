考察團訪東莞物流園「華為小鎮」 佛山睇機械人 李家超：港可與大灣區城市優勢互補

【晴報專訊】政府及立法會大灣區考察團昨繼續第3天行程，特首李家超隨東莞隊先後到訪東莞物流園及「華為小鎮」參觀，期間考察機管局與當地合作發展的國際空港中心，之後轉到佛山參觀機械人公司。

政務司司長陳國基（前排左二）聽取碧桂園集團創始人楊國強（前排左一）講解機械人餐廳運作（政府新聞處）



李家超昨晚引述東莞領導稱，港商對當地發展有重要貢獻，相信空港中心未來可帶動本港空運發展；佛山則有完善產業鏈，相信本港與大灣區各城市都有合作空間，達致優勢互補。



李家超昨晨先與東莞隊議員到訪東機管局與當地合作的「東莞—香港國際空港中心」項目，出口貨物先在內地完成相關安檢及清關程序，再無縫運抵香港國際機場空側的貨運碼頭，轉運到世界各地。



空港中心可省運輸時間及成本

立法會主席梁君彥（左起）及特首李家超乘搭小火車，參觀華為小鎮。（政府新聞處）



一行人之後又到訪華為小鎮，期間乘搭小火車參觀華為園區，再與東莞港商午宴。李家超之後轉到佛山，會合政務司司長陳國基帶領的佛山隊，參觀當地用於人群及救援管理的城市大腦系統、以及庫卡公司的機械人製造中心。



李家超晚上總結行程指，東莞市領導認為港商一直支持當地發展，兩地未來有更大合作空間，其中內地貨運經空港中心由船運來港，不但可簡化清關及安檢手續，成本及時間都分別可減半及三分一，空港中心將可加強本港中轉樞紐功能。他又稱，本港擅於基礎研究及吸引外資，佛山則有完善產業鏈，相信兩地有很多合作空間，將科研產品落地生產。他又稱，今次考察看到每個城市都各有優勢和發展樽頸，未來可優勢互補，共同推動大灣區建設。



田北辰：華為有興趣投資北都



議員田北辰形容，空港中心讓他大開眼界，指一艘貨船的貨運量等於50輛貨車，但只需5名船員，認為合作可節省不少人力，長遠有利香港機場三跑系統發揮。他又引述華為指，有興趣到本港北部都會區投資，因本港電力供應穩定，有利大數據發展；另一議員鄧家彪則認為，華為十分重視香港的人才庫，建議在港成立華為大學，培育香港年輕人。

佛山考察團在南風古灶合照（政府新聞處）



佛山隊昨晨又到訪博智林機器人公司，參觀建築機械人項目及全系統化機械人餐廳。科技創新界議員邱達根指，現時內地機械人技術成熟，但本港在引入科技方面仍墨守成規，認為政府部門引入內地科技應持更開放態度。



另一議員陳凱欣稱，機械人可在300日興建40層樓，現時本港建造業人手不足，如何善用科技有更大討論空間。兩組議員今在廣州會合，完成最後一天考察。