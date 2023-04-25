現代化香港仔街市明重開 加裝電梯冷氣 設非接觸式雞檔

【晴報專訊】經歷一年多翻新工程、作為「街市現代化」計劃下首個項目的香港仔街市，明日（26日）將重開，工程耗資約2.54億元。翻新後加裝了電梯、冷氣系統等新設備，又設有非接觸式雞檔、豬隻儲存庫等。當局稱全街市設142個檔位，當中80多檔會先行開業，有檔主稱優化街市環境後，更方便顧客上落，料生意會增加。

街市開幕典禮定於下月19日舉行，署方指屆時將有更多攤檔營業。

建築署顧問建築師劉偉雄指，街市翻新時除重鋪排水和照明系統、加裝冷氣外，設計上亦參考了區議會等意見，如增設電梯、座椅及擴闊通道等，各層亦設有男女和無障礙洗手間、洗手乾手機等；2樓扶手電梯旁設多用途空間，可供檔主舉辦推廣活動或供市民休息，且有2間育嬰室。

獨立儲存室暫存豬隻

他續稱街市另有多個方便檔主的設置，如加建載貨電梯連接卸貨區和下層商店，亦首次加入有冷氣、排水和抽風系統的獨立儲存室，以暫存清晨送到街市的豬隻。食環署南區環境衞生總監韓銘疇指，街市設有一間非接觸式雞檔，市民可在不直接接觸活雞情況下揀選和領取已屠宰雞隻，冀可減低禽流感風險。另外，街市內將設「綠在區區」回收便利點，料在下月啟用，位於2樓的熟食中心稍後亦會開放。





檔主料生意增2成

豬肉檔檔主黃先生指，新環境更舒服、顧客上落更方便，有信心重開後生意額可增長近半。海味店店主曾先生亦稱，街市加裝冷氣及空間後，相信可增加人流，料生意可增3成。雜貨店東主劉先生則批評街市較原定遲一個月重開，令他失預算，又指初期僅局部開放或影響人流，但料生意仍可增1至2成。

住在利東邨的溫女士稱，街市重開後會「第一時間」去逛逛，又大讚新建的電梯方便上落；住附近的李婆婆則稱已習慣在附近商戶買菜，日後會否光顧街市商戶需視乎物價而定。