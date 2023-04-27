審計報告過半章節涉國安 促圖書館檢視館藏 設計中心 建造業基金 須加條款

【晴報專訊】新一份審計報告昨出爐，今期8個不同範疇項目中，有過半提及國家安全方面的表現，其中建議康文署加強檢視公共圖書館館藏以維護國安，又質疑館藏發展未能符合讀者需要。康文署稱，檢視工作要持續進行，不可能有完成日期，但接納其他建議。

另政府與香港設計中心訂立的撥款協議、以及發展局建造業創科基金均被指無加入國安條款。

《香港國安法》在2020年6月生效，康文署稱，在購置和管理圖書館資料時會確保內容不會不利國安，截至今年2月，檢視及跟進仍在進行。康文署上月稱，檢視書籍是持續進行的工作，加上不時會收到投訴，須檢視書籍一直增加，不太可能有完成檢視的確切日期，但審計署仍認為，康文署要加強檢視。康文署署長同意建議，指維護國安是重中之重，已移除顯然不利國安的館藏。

47%受歡迎電子書 未能即時借閱

日常運作方面，雖然公共圖書館電子書數量已增至約49萬項，仍未能完全滿足讀者需求，由於有同時線上閱覽限額，47%受歡迎電子書未能即時借閱；加上無就整體處理新增館藏的處理時間訂目標，其中逾3.5萬正在裝訂的資料，有近7成超逾30天的目標時間仍未完成。另親身到訪圖書館人次在2020年疫下大減79%，2021年雖反彈9成，但去年再跌16%至1,190萬人次。

公共圖書館電子書數量約49萬項，仍未完全滿足需求。（政府新聞處資料圖片）



康文署稱，一直密切監察電子書需求及採購，但提到有出版商憂影響銷量而不願提供更多複本；另會精簡新增圖書館資料的處理過程，亦會繼續加強宣傳「想創點」和「智學天地」等不同服務，鼓勵市民來訪。

應徵平機會 或須符愛國者要求

審計署又指，政府與香港設計中心訂立的撥款協議，並無加入與國安元素，建造業創科基金亦有類似情況。文體旅局回應稱，上月已簽訂修訂協議，發展局則指，稍後會納入相關修訂。另平機會主動提到，已着手研究確保由符合愛國者要求人士填補職缺，採購手冊亦加入國安條款。醫療輔助隊亦稱，去年已成立國安教育小組。