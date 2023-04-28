教局疏巡視 宿舍缺監管 申訴署︰有智障童受傷 校方3年後才呈報

【晴報專訊】現時本港共有17間獲教育局資助的智障兒童學校設有宿舍，收容約700名有需要的中度和嚴重智障兒童。

申訴署指，教育局未曾針對智障童學校宿舍定立運作要求、限制及巡查制度。

申訴專員公署調查發現，教育局在運作上僅倚靠學校自行制定相關校本指引，巡視宿舍頻率疏落，呈報事故機制亦失效，有學校宿舍在兒童發生受傷事故後，最長3年才呈報，要求當局加強監管，減低寄宿兒童被疏忽照顧及虐待的風險。

申訴專員趙慧賢指，即使業界普遍自律，當局亦應加強監管。（政府新聞處）

公署調查主任溫慧瑩指，教育局未曾針對智障兒童學校宿舍定立詳細的運作要求、限制及巡查制度，雖然前年3月編訂了實務指引，但內容非針對寄宿智障兒童，且多涉及營運和管理的原則及方向，主要倚靠學校自行制定校本指引，外界或難以客觀檢視宿舍的運作情況是否妥善。

智障兒童表達力有限，難訴說遇上的問題。（資料圖片）

她提到教育局在2017至2020年間，每學年只巡查約6至9間學校宿舍，且近半宿舍在3個學年間僅被巡查1次，2間甚至未曾巡視過，但有宿舍在同一學年被巡視達3次，一般校外評核亦不會評核宿舍部的運作。

5年內4宗受傷 1宗仍未呈報

另外，局方在2017至2021年間，接到4宗同一間學校呈報宿舍內兒童受傷甚至昏迷的個案，但其中3宗在事發後4個月至3年才向當局呈報，餘下一宗則仍未有書面報告，溫認為情況反映呈報嚴重意外事故的機制失效。

申訴專員趙慧賢稱，並非要質疑個別宿舍運作或人員操守，但寄宿智障兒童表達能力有限，難以訴說遇上的問題，即使業界普遍自律，當局亦應加強監管，公署在參考社署就兒童住宿服務檢討報告的建議後，向教育局提出12項建議。

教育局設工作小組 全面檢討

教育局表示，前年4月至去年8月期間已派員到訪所有附設宿舍的特殊學校，並成立工作小組全面檢討指引內容。局方稱會按個別情況和需要安排探訪和巡查，如發現違規會嚴肅跟進，但不評論個別學校的個案。