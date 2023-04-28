警拘1人 料涉金錢糾紛 長洲兩黑漢街頭毆鬥 1人倒地後不治

【晴報專訊】長洲昨發生兇殺案，兩名男子在大新後街發生爭執，繼而動武，互相毆鬥，其中一名男子受傷倒地昏迷，另一人迅速逃去，傷者送院後證實不治。警方接報到場，將案列作謀殺處理，約2個小時後在疑兇住所將其拘捕。

網上片段題示，兩男於街頭爭執互有推撞。（網片截圖）

警方經初步調查指，兩人為長洲居民，互相認識，均有黑社會背景，相信因金錢糾紛引致命案。

現場消息指，案中死者52歲姓李，綽號「白板仔」，他昏迷送往長洲醫院經搶救後，證實不治。涉案被捕疑兇43歲姓羅，據悉花名「細舊」，疑有吸食冰毒習慣，經常胡言亂語神志不清，不時在街頭鬧事，有多宗毒品案底。

疑兇疑吸毒常鬧事

事發於昨晨11時許，現場為長洲大新後街122號對開街頭。據網上流傳片段顯示，李姓男子光頭及穿橙色上衣，羅姓疑兇禿頭穿短褲及拖鞋，當時雙方在街頭爭執，兩人手持單車鎖鏈拉扯推撞，期間有人指摘李「搵人打佢」，李否認有其事，並着對方報警，雙方繼而互相推撞。李隨後疑被人推跌致頭部受傷，有人更起腳踢向李的頭部後逃去。其後，救護員到場替陷於昏迷的李做心外壓急救，後將他送院。

警方接獲市民報案後趕至現場，事後於現場搜證。

警到場發現男子已昏迷

水警總區刑事部警司謝旦生交代案情指，警方昨早10時53分接獲市民報案，長洲大新後街有兩名男子爭執及打鬥，警員迅速趕至現場，發現一名男子昏迷，襲擊者已離開，傷者被送院經搶救後，延至11時53分宣告不治，相信死因與是次襲擊有關，但確實死因有待驗屍確定。

謝續稱，案件列為謀殺案處理，水警總區刑事部聯同長洲同袍隨後掌握襲擊者資料，並前往北社新村其住所將他拘捕。警方經調查後，死者與疑犯均是長洲居民，互相認識，均有黑社會背景，相信因金錢糾紛引致命案。



