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04/05/2023

警「影住駕」月均逾6千舉報 發1.9萬告票提2400檢控

#影住駕 #車cam #運輸及物流局 #舉報
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　　【晴報專訊】警方電子舉報平台「影住駕」推出近1年，當局透露，平台已接獲逾6.8萬宗舉報，即平均每月有逾6,000宗舉報，當中涉危險駕駛或不小心駕駛、無遵從道路標記、交通燈指示或交通標誌，截至3月底已發出1.9萬張定額罰款及2,400張檢控傳票。

 

「影住駕」接獲逾6萬宗舉報，當中涉不小心駕駛、無遵從道路標記及無遵從交通燈號等。（資料圖片）

 

　　有專家認為，目前車cam技術成熟，舉報數字多能避免駕駛者再心存僥倖，惟不排除部分舉報者對交通法例有誤解或「熱心過頭」。

 

警方電子舉報平台「影住駕」已推出近一年

 

　　運輸及物流局回應議員質詢透露，「影住駕」平台自去年5月推出，到上月21日已收到逾6.8萬舉報，即平均每月收逾6,100宗。在截至3月底的4.3萬舉報中，警方已發1.9萬張定額罰款通知書，並以傳票作超過2,400宗檢控，意味近半舉報已獲跟進。


車cam普遍 舉報容易

 

　　目前車cam幾乎已成各種車輛必備配置，不同社交平台亦有車cam群組，上載駕駛態度不佳或違規的車cam片段，更有頻道自稱，曾獲警方交通部接觸，希望聯絡片主，已協助相關部門處理逾40宗案件。

 

　　香港汽車會會長李耀培稱，目前一部車隨時前後均設車cam，市民要舉報違規亦更容易，相信有助打擊真正違規及不良駕駛態度，「以往一見無警察，以為無人見到就越過雙白線，依家人人都可舉報，可能就唔敢」，期望平台能避免駕駛者再存僥倖心態。

 

「熱心過頭」恐增調查壓力

 

　　但李不諱言，部分舉報或源於舉報者錯誤理解交通法例或「熱心過頭」，建議警方可對經常舉報、但往往毋須跟進的事主加以提醒，以免浪費人手調查；又建議警方定期公布檢控數字，並整理常見的違規情況，讓駕駛者加強警惕。至於警方跟進數字同樣驚人，李稱，相信警方會考慮證供才跟進，且事主可辯解及上訴，不擔心影響車主利益。

 

轉載自: 晴報

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