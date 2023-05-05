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05/05/2023

女生認殺嬰候懲 學校廁格誕女 衣服塞口棄街頭

#殺嬰罪
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　　【晴報專訊】於3年前，一名女生在學校廁格誕下女嬰，為免被人發現女嬰哭聲，用衣服塞其口部後放入環保袋，再棄於街頭垃圾桶旁，女生昨承認殺嬰罪。法官歎本案屬悲劇，索取感化官報告後，將於5月25日判刑。

 

代表律師稱被告受經歷困擾，甚至想以自己性命換回女嬰性命。（資料圖片）

 

　　被告否認於2020年9月22日，在香港謀殺不足12個月未命名的女嬰，但承認殺嬰罪。控罪指她於同日，故意而作為導致不足12個月未命名的女嬰死亡，即將衣服的一部分塞入該女嬰的口部，發生時被告未從分娩該嬰兒而復元，導致精神不平衡。法官李素蘭頒令不得直接或間接披露能辨認出被告身份的資料。

 

法官形容是悲劇

 

　　代表律師求情時形容本案可怕及令人不安，根據精神報告指，被告上學途中突感痛楚，當時無法思考，亦不知道自己為何這樣做，往後發生的經歷對她而言是非常可怕和苦惱，被告甚至想以自己性命換回女嬰性命，現時她對事件的記憶只有零碎片段。女嬰生父撰信表示後悔，指入獄的應是他，而非被告。

 

　　法官形容本案為悲劇，被告面對處境困難，先索取感化官報告後始判刑。

 

　　案發時，被告在學校廁格內誕下女嬰，為免其哭泣聲被人發現，以部分衣服塞入女嬰口後放入環保袋，再放在學生休息室，回家途中將其棄於街頭垃圾桶旁。翌日清晨，途人發現後報警，救護員到場時發現女嬰被毛巾包裹及有血漬，全身僵硬，明顯已死亡。法醫估計女嬰於半日至一日前死亡，死因是窒息。

 

　　調查發現，案發日被告因身體不適，曾到學校醫療室休息。稍後校工發現女廁其中一個廁格地上有血漬，以為是經血，遂如常清理。被告警誡下稱因感到女嬰嘈吵，遂以部分衣服塞進其口，被告稱最初並不知自己懷孕。女嬰生父向警方稱與被告已分手，不知道被告懷孕，但承認兩人曾性交數次。

 

轉載自: 晴報

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