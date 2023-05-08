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08/05/2023

疫後首個母親節 餐飲生意料增逾15% 酒店送按摩水療吸客豪食豪住

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　　【晴報專訊】周日（14日）迎來疫後首個母親節，不少孝順子女都花盡心思慰勞媽媽。各大酒店均推母親節套餐兼Staycation，更出盡優惠增值搶客，如送手部按摩、雙人60分鐘水療護理、甜品烘焙班等，自助餐每位由403元至1,288元不等，其中港島香格里拉酒店住宿每晚8,200元起，讓母親大人豪食豪住。

 

防疫措施全撤，加上消費券效應持續，有餐飲業代表對母親節生意感樂觀。（資料圖片）

 

　　有餐飲業界指，今年不再受防疫束縛，加上消費券效應，部分市民提早預訂，有酒店已達7至9成爆滿，要開2輪自助餐應付，料有逾15%至120%增長，回復疫前水平；但亦有中式酒樓指，市民已習慣過節，愈來愈少特別慶祝，料生意遜疫前。

 

有中式酒樓認為市民近期多外遊，加上慶祝習慣已改，今年母親節銷情遜疫前。

 

　　港島香格里拉酒店推母親節4道菜晚市套餐，每位1,288元；住宿則每晚8,200元起，享每日早餐、主題迎賓禮品及雙人60分鐘水療護理等。香港富麗敦海洋公園酒店則設「寵愛媽媽」住宿體驗，除可在入住當天享雙人西式午餐，更可於指定化粧品牌專門店享20分鐘單人極致修護手部按摩、獲限量版熊貓毛公仔等，成人2,818元；酒店的星耀廊母親節下午茶套餐，則送英國高級護膚品牌香薰蠟燭等。該酒店形容對預訂情況感樂觀。

 

有酒店除了推母親節套餐，更有水療住宿讓母親體驗。（港島香格里拉酒店圖片）

 

有酒店訂座已7成滿 入住率料達9成

 

　　香港康得思酒店The Place周末則推「『鮮』氣十足自助餐」，有專為母親準備的日式刺身心形拼盤，成人午餐558元起，周日晚餐設2輪，首輪818元起。該酒店指，社會復常及派發消費券帶動，餐飲訂座率已達7成，周日更需設2輪應付需求，期間入住率料達9成。

 

　　8度海逸酒店周末設傳統中菜及西式自助餐優惠，中式晚宴每席6,688元連3小時無限供應汽水等；而於酒店網站訂自助午餐及晚餐成人分別只需403.2元和606.1元，且可享精緻杯子蛋糕；另更首辦甜品烘焙班，由酒店餅廚教授製作芒果拿破崙，惠顧中式晚宴即可雙人免費參加，惠顧自助餐則可用優惠價400元參與。該酒店稱，今年母親節市面復常，不少市民擔心餐廳很快爆滿而提前預訂，加上酒店接受消費券付款，預計銷情較去年好，回復疫前水平。

 

　　港島海逸君綽酒店母親節自助晚餐送即煮鮮活加拿大龍蝦、日本面膜體驗裝等，早鳥價成人670.4元起。該酒店說，外遊氣氛熾烈，但防疫措施撤銷同時亦令港人更安心外出慶祝，加上消費券助威，大部分人提早預訂餐飲，周日要開2輪應付需求。


「愈來愈少人慶祝」 酒樓料生意減25%

 

　　歷山酒店亦推母親節「Love & Share」主題自助餐，除每位母親可享椰皇燉燕窩桃膠，每位顧客亦可享羊肚菌響螺燉雞湯，早午餐成人488元起。該酒店指，母親節前後沒長假期，市民傾向留港慶祝，住宿及餐飲預訂率分別達8至9成和5成。

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和指，今年防疫措施全面撤銷，加上消費券效應持續，料母親節生意較去年增長15%以上。香港餐務管理協會主席梁振華指，相信大家今年會大肆慶祝，預計生意增長120%。但旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱，市民近日多北上和外遊，加上「市民已習慣過節，慶祝嘅人愈來愈少，且平時食飯都得」，料今年銷情較疫前少25%。

 

轉載自: 晴報

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