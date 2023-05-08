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08/05/2023

六旬保安遭拳打後不治 警拘29歲男涉誤殺 疑因繳費爭執

#乙明邨 #停車場 #誤殺案 #沙田警區刑事部 #保安員
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　　【晴報專訊】沙田乙明邨昨凌晨發生懷疑誤殺案，屋苑時租停車場一名六旬男保安，疑因繳費問題與人發生爭執，有人突向更亭內的保安員揮拳施襲，保安員暈倒送院後不治。警方其後在停車場拘捕涉案29歲男子，在其私家車內搜出小量大麻，經調查後相信被捕人與死者曾有口角及肢體碰撞，將案列作誤殺及管有危險藥物，交由重案組跟進調查。死者遺孀指，丈夫生前少與人爭執，痛錫妻兒，還承諾母親節一家食放題，對丈夫退休前遽然離世感悲痛不已。

 

警方調查後相信被捕人與死者曾有口角及肢體碰撞

 

　　沙田警區刑事部警司黃慧賢昨指，警方昨凌晨12時40分接獲報案，指一名男保安員在乙明邨一個時租停車場昏迷，救護員將他送往威院救治，惜延至凌晨1時07分證實死亡，死因有待驗屍確定。

 

　　警方調查後發現，69歲姓阮男保安員於昏迷前，即凌晨12時34分曾與一名29歲姓余私家車男司機，因停車場繳費問題發生口角及肢體碰撞。

 

　　警方其後在停車場找到余姓男子，並在其私家車搜出約2克大麻，遂將案列作誤殺及管有危險藥物調查。

 

　　現場消息指，乙明邨有2個露天停車場，明信樓停車場以八達通付費，余卻以現金支付時租，遂透過對講機與保安員聯絡。當時阮在明恩樓的停車場更亭當值，他遂前往明信樓停車場收錢，期間兩人疑發生口角。其後，阮返回原位當值，未幾余駕車駛至並落車再與阮發生爭執，期間兩人有身體碰撞，有人揮拳向更亭保安施襲，阮暈倒送院不治。

 

死者愛錫妻兒 家人悲痛

 

　　死者阮培恩，曾做過送貨司機、酒店廚房清潔工，約6年前轉當保安員，並擬今年10月退休。他與妻育有一對子女，長子做運輸，幼女做包裝。71歲的阮太稱，丈夫脾氣不錯，少與人爭執，只曾聽聞他呻司機亂泊車好麻煩。她與夫相依相伴53年，指其夫愛錫妻兒，並承諾母親節一家人吃放題。對丈夫突離世，她悲痛不已，望保安公司清楚交代事件。

 

轉載自: 晴報

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