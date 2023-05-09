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09/05/2023

蔡天鳳案村屋檢外套 驗出前家姑DNA

#蔡天鳳 #龍尾村 #謀殺
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　　【晴報專訊】28歲名媛蔡天鳳被殺案，前夫一家四口及兩名男女分別涉謀殺及協助罪犯等罪，3案昨再訊。控方昨交代案件調查進展時披露，初步DNA化驗結果顯示，私家車乘客座位的血漬，與涉案村屋發現的人體下肢均脗合死者的DNA，屋內1件外套則驗出有死者前家姑的DNA。控方另透露死者的母親、現任家翁和家姑均被列為控方證人，故申請就涉協助死者前夫潛逃的男女被告新增保釋條件，不准兩人接觸控方證人，獲裁判官批准。

 

押後7.31再提訊 待檢驗其他證物

 

　　控方申請押後案件至7月31日再提訊，待警方進一步調查，檢驗村屋內約30件證物，包括電鋸、刀及廚具等，獲裁判官批准申請。死者前家姑李瑞香申請保釋，控方表示反對，裁判官最終拒絕申請。

 

警方於案發後在龍尾村一村屋內檢走大量證物（資料圖片）

 

　　首案4名被告為死者前大伯鄺港傑、前家翁鄺球、前家姑李瑞香及前夫鄺港智。鄺氏三父子同被控1項謀殺罪，李被控1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。控罪指，鄺氏三父子於今年2月21日在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺蔡天鳳；李於2月23日在港意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

 

　　另兩案男女被告林舜及潘巧賢，各被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪；涉於2月24日，當鄺港智犯可逮捕罪行，而知悉或相信該人有罪，並在無合法權力依據或合理辯解下安排鄺乘遊艇逃往澳門，意圖妨礙拘捕或檢控該人。

轉載自: 晴報

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