母親節花束訂單增3成 銷情超疫前 人均消費500至1000元

【晴報專訊】周日（14日）將迎來防疫措施撤銷後的首個母親節，不少孝順子女除了訂枱食飯慶祝佳節，今年更大手筆買靚花束氹母親開心。有花店指，皇后花、復古漸變色康乃馨和新式卷錢波波花均大受歡迎；且訂單較去年增加30%，甚至超越疫情前水平，人均消費500至1,000元，有人更1次訂2束花「送埋畀外母或奶奶」。另有花店稱，大部分市民上月初已開始查詢及預訂花束，較去年提早約10多日至1個月。

不少花店均指，今年市民較去年提早訂購母親節花束。

花店「You N Me Floral」負責人許家煇指，今年推出8款母親節特別花束，以進口康乃馨為主，並有特別顏色，如卡布奇諾色等，當中最熱門是「皇后康乃馨花束」，料與皇后花較特別，且「皇后」一詞可突顯母親的地位有關。

「You N Me Floral」推8款母親節特別花束，最熱門是「皇后康乃馨花束」。（受訪者提供）

較去年提早訂 「買埋畀外母奶奶」

許續說，在防疫措施全面撤銷下，市民可安心外出食飯慶祝，加上有消費券帶動，以及部分市民在疫下透過參加花藝興趣班，培養出對花藝的興趣，目前訂單量已較平時多70%、較去年母親節多30%，甚至超越疫情前，人均消費約600至700元。大部分人上月初已開始查詢有關母親節的花卉款式及預訂，較去年提早1個月。

市民今年買花亦較「爽手」。花店「花生花華」花藝師主管郭小姐稱，新潮的母親們對花卉顏色的接受度變高，故今年新推出的「復古康乃馨花束」最受歡迎，康乃馨有紫紅漸變紫灰色，又有香檳色漸變啡黃色，甚至有水冰藍玫瑰作配搭。

「花生花華」指新推出的「復古康乃馨花束」最受歡迎（受訪者提供）

她指，部分市民在復活節外遊，近日回港才落單訂花，目前已收到逾100張訂單，人均消費500至600元，不少人更1次過訂2束花，「去年只係買花畀自己媽媽，今年社會復常、手頭鬆，會買埋畀人哋阿媽（外母或奶奶）」，惟受部分人或想留錢外遊影響，估計今年銷情或與去年持平。

銀紙花束受捧 多數人用消費券買

位於尖沙咀的「新記花店」則指，今年開得很美的牡丹花最受歡迎，人均消費約500元，上月已有人查詢和預訂，較去年早了10多天。

近年加入氣球、鈔票等特色花藝產品亦受熱捧。網上花店「wemickit」負責人指，今年最熱賣是「卷卷錢驚喜永生花波波花盒」，在透明氣球裏擺放昔著永生玫瑰花，氣球上更有可愛花花頭箍，底座則可放入卷好的紙幣，相當有創意且可永久保存，母親既有花收又有錢收，拍照留念也非常吸睛。

網上花店「wemickit」的「卷卷錢驚喜永生花波波花盒」，透明氣球裏有永生玫瑰花，底座可放入紙幣。（受訪者提供）

該店指，今年料接獲約1,500單母親節花卉訂單，與疫前相若，人均消費約500元，較去年多30%，大多數人都用消費券購買，又說與去年同期相比，部分市民都提早半個月查詢和預訂。

網上花店「花YEE YEE」亦指，銀紙花束較傳統鮮花吸引，「媽媽見到會好開心」，人均消費500至1,000元，現時預訂率已達60%，有人早於1個月前已落單。