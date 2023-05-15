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15/05/2023

北都交椅洲具必要性 陳茂波：住好啲住大啲 人工島集資條件良好或發零售債

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　　【晴報專訊】交椅洲人工島融資方案備受社會關注。財政司司長陳茂波稱，相信項目具備很好的市場集資條件，料較大部分會在市場募集，又指不少企業或機構都感興趣，甚至或發行兼具零售部分的債券，讓市民分享穩健的投資回報。

 

陳茂波指不少企業或機構認同交椅洲項目發展潛力，相繼表達希望參與。（土拓署圖片）

 

　　他又強調，北部都會區及交椅洲項目均有其必要性，重申要多管齊下，讓市民「住好啲」和「住大啲」。

 

財政司司長陳茂波

 

　　交椅洲項目將耗資數以千億元，陳茂波昨在網誌回應有關財政可持續的憂慮，認為項目具備很好的集資條件，所需資金將有較大部分通過市場募集，又指不少企業或機構都認同其發展潛力，相繼表達希望參與其中，有人建議可透過不同形式的結構融資或公私型合作發展模式，也可發行兼具零售部分的債券，在融資的同時，讓市民分享穩健的投資回報。

 

料有7500億賣地收入

 

　　陳茂波又稱，粗略估計人工島可帶來7,500億元的賣地收入，單計土地收益已超出其建設成本，且未計及便捷交通及相關經濟活動帶來的效益，且可提供調遷空間，協助加快推動市區重建。

 

增土地供應 樓市有序發展

 

　　另房屋局上月底發表最新私人住宅一手市場供應資料，未來3至4年的一手住宅供應料有超過10萬個單位，是連續第二季破10萬。陳茂波稱，若在樓市上升周期中，能有更多單位推出市場滿足需求，市民便不必擔心供不應求而急於入市，樓市或可較穩定有序發展，重申土地供應不足推高樓價，且嚴重制約本港發展，現屆政府正全力以赴，提速、提量、提效，以全方位增加土地供應。

 

陳茂波指北部都會區及交椅洲項目能互補不足（資料圖片）

 

　　對社會質疑北都與人工島兩個大型項目能否同時推進，陳茂波稱，整個土地開發過程需時，且可能遇上難以預見的狀況而有阻礙或延誤，故土地供應來源必須多元，相信兩個項目能互補各自不足，重申要多管齊下，全力造地，加快讓市民「住好啲」和「住大啲」。

 

轉載自: 晴報

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