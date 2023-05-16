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16/05/2023

迪園虧21億連蝕8年 「魔雪」園區11月開幕吸客 6月恢復每周開6-7天

#​莫偉庭 #魔雪奇緣 #香港迪士尼樂園 #業績
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　　【晴報專訊】3年疫情打亂本港旅遊業發展，迪士尼樂園度假區昨公布去年業績，期內受第5波疫情影響，開放日數減半至約6個月，業績連續第8年「見紅」，惟本地入場人次再創新高，總客量按年升22%至340萬，虧蝕按年收窄12%至21億元。行政總裁莫偉庭稱，個別市場客量已重返疫前水平，且本地客需求持續強勁，對來年營運感樂觀，其中全球首個《魔雪奇緣》園區將在11月開幕，且下月中起擬逐步恢復至每周6至7天營運。

 

首個「魔雪奇緣世界」園區，讓賓客仿如置身於電影中的阿德爾王國。（Disney Moments HK fb圖片）

 

園區內的魔雪奇緣主題過山車，日前進行測試。（Disney Moments HK fb影片截圖）

 

園區內的魔雪奇緣主題過山車，日前進行測試。（Disney Moments HK fb圖片）

 

　　迪士尼表示，上個財政年度被強制閉園近3個半月，重開後每周亦只能營運5天，年內營運日數只約190天，比2021年更少，惟本地客需求仍強勁，入場人次及「奇妙處處通」年票會員人數再創新高，總入場人次按年升22%至340萬，同時整體酒店入住率升3%，整體收入按年增31%至22億元，樂園人均消費及每房賓客消費額亦分別升11%及7%，淨虧蝕按年收窄12%至$21億。

 

入場人次新高 本地客增3倍

 

　　度假區行政總裁莫偉庭稱，盡管港人紛趁今年農曆新年假期外遊，但本地客仍錄3倍增長，到復活節更見東南亞旅客開始增長，雖然目前整體內地訪港客只及疫前6成，但樂園的海外及內地客數目已重返甚至超越2019財年的水平，其中剛過去的五一黃金周假期，來自廣東省的內地客不少；同時「本地客仍會入場，就好像疫情時」，且更願花錢購買快證。他說，目前未有計劃加價，強調會考慮本地市場客負擔能力及賓客體驗，並續留意市況。

 

莫偉庭 ﹙左二﹚指《魔雪奇緣》是亞洲最受歡迎品牌，對樂園來年營運感樂觀。

 

　　適逢《魔雪奇緣》踏入10周年，全球首個主題園區「魔雪奇緣世界」將在11月開放。莫偉庭稱，《魔雪奇緣》是亞洲最受歡迎品牌，新園區亦是香港迪士尼歷來最大規模擴張，園區內「有山有水」，亦有首個模仿電影中的滑雪橇的過山車，讓賓客仿如置身阿德爾王國中，與愛莎、安娜及雪人小白一同慶祝夏雪節；另華特‧迪士尼與米奇老鼠「創夢家」銅像亦會在10月揭幕。

 

　　他又提到，樂園過去3年先後推出「尋夢奇緣」及「星夢光影之旅」表演，且有「奇妙夢想城堡」對外開放，相信對近年無法來港的海外旅客仍具新鮮感，強調對未來樂觀，又期望本地、內地及海外旅客比例可各佔三分一，惟坦言復甦只是剛開始，進度受各國的航運運力等不同因素影響，難評估何時能扭虧為盈，會繼續做好自己，迎接客量增長。對上海迪士尼開放，會否影響香港迪士尼客量增長，莫偉庭稱，上海迪士尼有助吸引更多人成為迪士尼粉絲，相信兩者非競爭關係。

 

剛復甦 難評估何時扭虧為盈

 

　　目前樂園逢周二及周四休園，賓客亦要憑票預約入場。莫偉庭稱，踏入暑假旺季，下月中每周會開放6天，料到7月中可加開至7天，但無明言會否取消預約要求，僅指有助評估客量及安排人手。他續稱，目前樂園平均有4,700名全職及1,400名兼職員工，人手非限制延長開放時間的掣肘；雖然本港勞動力市場供應緊張，但早前舉行的開放日已成功聘得300人，冀就不同工種再聘1,000人。

 

3年疫情無裁員 靠兩大股東支持

 

　　迪士尼樂園度假區經歷3年疫情，期間無裁員，莫偉庭稱，有賴兩大股東支持，包括港府推出的「保就業計劃」及適時放寬防疫措施，同時華特迪士尼公司在上個財年再延收專利權費，且去年11月又將21億元周轉信貸增至27億元，協助園區解決不同周轉需要。據了解，額外6億元信貸額只作不時之需，未有動用。

 

　　度假區內3間酒店，疫下只有香港迪士尼樂園酒店維持每日開放，而迪士尼探索家度假酒店曾多次暫停開放；莫偉庭稱，迪士尼好萊塢酒店將在7月中重開，屆時酒店大堂和2間餐廳將以全新面貌迎接賓客。

 

轉載自: 晴報

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