打假波集團23人落網 消息指愉園11球員1教練涉案

【晴報專訊】廉署搗破近年本港最大宗「打假波」案，前日在全港多區拘捕年介25至36歲的22男1女，包括一個非法外圍賭博及「打假波」集團的主腦及骨幹成員、及多名俗稱「艇仔」的外圍賭注收受者，並涉及本地甲組足球聯賽一支球隊的一名教練及11名球員，佔球隊一半人，指他們涉嫌「hea踢」、「放水」輸波而從中「雙重獲利」，包括每場數千元的打假波賄款及外圍投注獲利。消息指，涉事球會為本地老牌球會「愉園」。

署指調查仍在進行，不排除會有更多人被捕。

球員每場獲酬數千 買外圍雙重獲利

廉署執行處首席調查主任卓智欣指，署方接獲針對個別球員投訴後調查逾年，發現集團涉嫌於去年10月展開至今的2022/23年整個賽季集體造假，包括透過操控賽果在非法外圍賭博投注上獲利，如下注買高賠率的「冷門」賽果以獲取派彩；每名參與「打假波」的球員將視乎「打得幾假」獲取賄款，每場最多可獲數千元，甚至9千至1萬元。

執行處總調查主任梁穎行表示，涉事球隊在本季至今26場比賽中，有18場賽和或落敗，期間多場比賽出現懷疑造假行為。他形容，他們控制賽果的戰術很簡單，除要求球員「hea踢」輸波，亦會要求達成特定比數賽果，或隨外圍賠率走勢改變踢法，藉操控比數從外圍投注獲利；部分參與球員更經外圍下注獲取高賠率彩金，達至「雙重獲利」。

他解釋，涉案人士會在賽前與球員接觸商討造假行為，比賽期間現場有「艇仔」會發出「打假波」暗號，「誇張的身體動作，或一些身體語言，如將襪拉高拉低、將衞衣的帽除下再戴上，以示意正在作賽的球員或相關人士如何處理比賽」，賽後教練會按球員的「表現」「論功行賞」。

卓相信，涉案球隊高層對事件不知情，亦認為屬個別事件，但調查仍在進行，不排除有更多人被捕，包括可能涉及其他球隊成員。她批評，涉案球員為利益消極作賽，令球隊輸波是違反比賽原則，除影響球隊聲譽，亦影響其他隊友、球迷以至有志投身足球界的下一代，強調廉署不會姑息「打假波」行為，對球隊懲處則交由足總決定。

足總主席：最重要是「斬草除根」

本身是愉園體育會會長的足總主席貝鈞奇表示，近年因疫情致球圈淡靜，惟不時都有球賽呈「異常」的迹象，如球隊上半場領先兩球，下半場輸6球，強調最重要是「斬草除根」、「擒賊先擒王」，表明會配合執法機構行動，惟他不評論傳聞指被捕球員來自多於一隊球隊，又稱足總將在案件正式審結後才採取行動，按慣例涉案人士將被終身禁賽。足總董事陳志康認為，本港球員待遇在亞洲而言並不理想，但不推測涉案人士動機，暫未聽聞足總高層會作特別行動或召開緊急會議。