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19/05/2023

最快2025年50地段到期 30萬地契2047年到期 研修例簡化續期50年

#地契 #發展局
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　　【晴報專訊】近年坊間有擔心所謂「2047大限」，即大量到期地契或未必可獲續期。發展局透露，到2025年6月將有約50個地段地契率先到期，而到2047年6月30日當天，更有30萬地契同時到期，故建議修例精簡地契續期程序，容許大致以原有條款續期50年，僅少數嚴重違契情況才以刊憲方式公告不予續期，但業權人仍可上訴。政府計劃下半年提交修例，明年初完成。

 

就簡化地契續期，政府計劃下半年提交修例，明年初完成。（資料圖片）

 

　　目前地契要續期，政府要先與業權人磋商條件，期間業權人要自證是真正業權人，若涉及按揭亦需轉移，而以往曾發生薄扶林花園地契需續期，牽連逾千戶，要全部同意才可續期的情況。當局認為，現有機制程序繁複，加上即將地期的地契太多，難再沿用。

 

擬加入執管權條款

 

　　發展局建議參考1988年修例一次過讓新界地續期，修例建立法定機制處理續期問題，容許政府刊憲宣告續期生效，毋須另簽新契，計劃在到期3年前刊憲，大致按原有地契條款，免補地價續期50年，期間要每年為土地繳納應課差餉租值3%的地租。物業可原狀過渡，毋須轉移按揭，減少業主不便；有關機制不適用於另有規管的短期租約及特殊用途地契。

 

　　發展局提交立法會的文件稱，續期時會考慮加入最必須的執管權條款，訂明政府有權入內巡查，確保業權人符合《城規條例》及《建築物條例》，以至違契時有權重收整個或部分地段等。發言人解釋，不論是否加入條款，業權人都要遵守有關法例，新增條款只為方便執法；以往續期亦會考慮加入土地保養及取消俗稱「無敵契」的無限制地契，惟機制不涉與業權人商討，故沒加入。

 

傾向列「負面清單」 設上訴機制

 

　　政府初步傾向列出不獲續期的「負面清單」，以方便業權人留意土地是否續期，會設上訴機制，業權人亦可選擇不續期。發言人表示，相信大部分地契都可獲續期，只極少數嚴重違反地契或公眾利益才會不獲續期，又強調今次修例是為精簡程序，而非取締僭建，業主毋須擔心自身輕微僭建，甚至鄰居僭建會有影響，有關情況可循現有機制處理。至於公眾利益是否包括「國家安全」，發言人稱暫不評論，但表明不包括收地用於發展，收地同樣會按既定機制進行。

 

　　政府擬下半年提交條例草案，料明年初完成修例。發言人稱，地政總署已開始檢視2025年到期地契情況，相信法例安排爭議較少，有信心可循新機制處理續期。

 

新田科技城300公頃園區 或直接批地合適企業

 

　　發展局向立法會提交文件，交代新田科技城土地用途建議，約627公頃土地將分為創新科技園區和新田市中心兩部分，其中創新園區佔300公頃。

 

　　發展局稱，會考慮以公開招標以外的方式批出土地，包括原址換地或直接批出。發展局發言人稱，批地時會考慮相關企業對香港創科發展帶來的貢獻，並非「龍頭企業」就一定會直接批地，地價亦會參考市價，將考慮沿用行會審批機制。

 

房屋用地不能「妹仔大過主人婆」

 

　　當局又提到，會預留不同大小的地塊以配合不同產業需要，規劃亦會預留彈性，如容許興建人才公寓，需要時可在批地文件列明居住上限。

 

　　當局預定，單是創科園區已可創造12萬職位，料1成會入住人才公寓，約興建6,400個單位。發言人強調，數字僅初步估算，實際有待創科工業局的政策及招商引資情況，又強調園區主要作創科發展，房屋用地不能「妹仔大過主人婆」。

 

　　整個發展區將提供5萬至5.4萬單位，總人口達14.7萬人以上，屆時主要以北環線主線及支線，以至落馬洲支線接駁區外，主線料2034年啟用；首批居民2031年遷入，主要是區內受發展影響寮屋戶。

 

轉載自: 晴報

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