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22/05/2023

港大生研發電動Formula 7月征英國站賽 最高時速120公里

#Formula Student #電動方程式賽車
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　　【晴報專訊】香港寸金尺土，發展汽車工業似天方夜譚，惟一班港大生卻憑無限創意和熱血，自2018年發起成立HKU Racing Team，涵蓋工程、電子、電腦科學、工商管理、甚至護理系學生，更在短短5年間「自學成才」，由零開始設計並砌出時速可達120公里的電動方程式賽車「HKUR-01」。

 

HKUR-01最高時速120公里，考慮成本及人手分配，今次設計未加入尾翼，冀參賽時可順道偷師。

 

　　7月底他們將駕駛這部港產方程式賽車，首次出戰Formula Student英國站賽事，跟世界各地大學生比拼馳騁。車隊隊長坦言，贏輸尚屬其次，更期望薪火相傳，將經驗承傳下去，不斷改良設計。

 

高博士（前右二）曾在賽前遇摩打故障，幸及時解決；白衣者為Alex。

 

　　HKU Racing Team當年由2位熱愛賽車的港大生發起，翌年便參與Formula Student（大學生方程式汽車大賽）的靜態賽取得第3名，之後順理成章進軍動態賽。指導團隊的港大機械工程系講師高偉倫博士稱，車身除摩打以外，大部分零件都是同學自行設計及製作，再「外判」請師傅焊接。惟疫情令零件到貨時間延遲，甚至比賽也取消，卻多了時間讓學生微調部件，有機會根據電腦數據模擬，分析數據後再改良，令車身更「硬淨」，「扭軚盤就唔會覺得『好（音近立）』」。

 

碳纖維製車身 重約300公斤

 

　　車隊隊長、機械工程系三年級學生趙健皓（Alex）兩年前入隊時才一年級，那時僅得「一個車架加4個轆」，底盤與避震都要由零開始，設計一件零件首要考慮其作用，且如何憑設計達到目的，單底盤已經過3個月電腦模擬，按空氣阻力參數調整設計。他又說，整部車重約300公斤，使用了較輕的碳纖維製作車身，並借助電腦模擬，在不影響耐久度情況下，再「偷空」零件內部替車身減重。如今HKUR-01最高時速已可達120公里，模擬賽成績也不輸其他大學。

 

　　研發一部「跑得」賽車不能靠「紙上談兵」，高坦言，學校提供資金支持，惟校園內能完成的測試有限，要找具規模、路面情況理想的賽車場不易，想取得牌照在馬路上試車更難上加難，最終花年多時間才在元朗找到試車場。

 

車手訓練 實測配合模擬器

 

　　經逾兩年調整，車隊將在7月底出戰英國Formula Student的FS Class賽事，賽事由當地機械工程師協會（IMechE）舉辦，在英國賽車「聖地」銀石賽道舉行，其中FS Class有來自19個地區的78支隊伍參賽，港大將派14名隊員出賽。

 

Matthew（車上）與另三名同學通過遴選，負責駕駛賽車。

 

　　去年車隊更安排同學作駕駛測試，從而找到「揸得快、軚感好、夠膽揸」的車手，結果由四年級生梁子健（Matthew）與另三名同學脫穎而出。Matthew稱，駕駛HKUR-01不如一般私家車般舒適穩定，「無電子協助，扭軚真係出晒力去扭，加速又快過一般車，轉彎預位又唔同」，加上試車機會不多，要配合模擬器訓練約10小時才算上手。

 

　　FSUK賽事分靜態及動態，Alex稱要先通過評判檢查方可參與動態賽事，「始終首次參賽，知道評判要求好高，已盡力做好各方面，例如電子系統，能否通過仍是未知數，可能一睇就睇到我哋無諗過嘅問題」，期望今次起碼能參與動態賽事，了解比賽流程再改善設計，「輸贏唔重要，比賽期間拎到甚麼經驗，返嚟話畀下一代知」。

 

雲集不同學科成員 珍貴回憶砌車打邊爐

 

　　HKU Racing約有40名成員，活躍成員約20人，視乎個人專長來分工。惟每年都有成員畢業，本科是機械工程的Alex，眼見「電子部門」已後繼無人，毅然「跳過去由頭學起」。他坦言，前輩畢業前已着手「接班」，教會他管理知識，但成員性格各異，要學會互相配合；另要兼顧財務策劃和對外溝通，如思考如何找具價值的贊助商支持，包括與中學合作舉行STEM教育項目等，「每日返學之外，幾乎所有時間放喺車上，同學成日留低整到好夜，但之後一齊去打邊爐傾偈」，又是珍貴回憶。

 

　　昔日「車房仔」予人不長進印象，高博士也不諱言，部分家長或認為賽事「唔係好乖嘅嘢」，惟其實砌車涉不同專業領域，加上電競賽車開始蓬勃，「希望扭轉家長概念，變成正規學習」。Alex則提到，部分「創隊元老」畢業後也投身賽車行業，其中有人更到英國進修後，順利加入F1車隊，分析賽車空氣動力學表現。雖然他自己傾向在傳統工程行業發展，但過去數年經驗也有助其職業發展。

 

轉載自: 晴報

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