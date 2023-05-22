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22/05/2023

指23條立法惹焦慮「杯弓蛇影」 林定國︰香港不會「倒自己米」

#23條立法 #林定國 #國安法
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　　【晴報專訊】港府多次表明，23條立法為今年或下年須完成目標。律政司司長林定國昨表示，20多年前因種種原因未能完成23條立法，當時社會環境和某些言論令部分人焦慮，認為有時是「杯弓蛇影」，強調社會不可以負面情緒掩蓋理性分析，又強調不會「倒自己米」，立法時必定會堅持法治原則，在維護國安和保障人權自由之間取得平衡，不認為兩者必然有衝突。

 

林定國指23條立法會參考其他地方法律制度、法律傳統和當地情況。（資料圖片）

 

　　林定國指，《香港國安法》涵蓋4類罪行，但《基本法》23條則針對7類罪行，《國安法》只有2項事宜與23條重複或部分重複，尚有5項未處理，故《國安法》並非已取代23條。他表示，23條立法是中央交給特區的責任以維護國安，他看不到有何大問題，20多年前因種種原因不能立法，當時社會環境和某些言論令部分人感焦慮，但認為要面對恐懼，有時可能是「杯弓蛇影」，但不可以負面情緒掩蓋理性分析的重要性。

 

指公開鬧司長無能 不會被捕

 

　　他強調，香港是堅持法治社會，尊重人權自由，無理由「倒自己米」，立法時一定在維護國安和保障人權自由之間取得平衡，兩者不對立，並非有必然衝突，期望23條立法今年或明年完成，但準備工作時需謹慎和深思熟慮，會參考其他地方法律制度、法律傳統和當地情況，找出最適合香港、配合國家需要的道路。

 

港府多次表明，23條立法為今年或下年須完成目標。（資料圖片）

 

　　至於社會對國安法有疑慮，林希望市民理解法例內容，「你大大聲在天星碼頭說『香港獨立』，當然不可以，但今日你出來鬧林定國是一個絕對無能的律政司司長，我不相信有人逮捕他」。

 

有年輕人受社媒影響 參與社會事件

 

　　另警務處處長蕭澤頤在電視節目《國安法事件簿2》表示，2019年社會事件中拘逾1萬人，當中約4成是年輕人，警方曾了解部分年輕人參與原因，當中包括朋輩、社交媒體等影響，又說有法律背景的人，推使年輕人參與。

 

　　蕭澤頤表示，若有機會可以到學校推廣國安教育，警方亦正考慮進一步統籌更多不同的持份者，更有效地推動國安教育。

 

轉載自: 晴報

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