兩電管制協議中期檢討 議員倡停電事故只罰不賞

【晴報專訊】政府將與兩電就利潤管制協議作中期檢討，環境及生態局局長謝展寰昨強調，去年元朗電纜橋起火以至近日港島大停電，兩者皆反映現行機制有需要檢視，政府持開放態度。

昨日立會會議通過要求降低兩電准許利潤等議案

多位議員直指賞罰機制過時，建議「只罰不賞」，又促當局考慮引入競爭。謝展寰稱，會考慮各項建議，港島電價較貴問題則要靠調整供電策略處理，引入競爭未必有助達到最低電價。

謝展寰（資料圖片）

立法會環境事務委員會昨討論管制協議的中期檢討，其中復電獎賞機制早前已引起社會譁然，多位議員要求修訂。田北辰倡參考港鐵按事故長度的罰款機制，且應「有罰無獎」。盧偉國亦指，供電科技不斷改進，市民已不再視停電為常態。郭偉強則關注，港島居民目前要「啞忍、硬食」較貴電價。謝稱，會逐一與兩電商討，亦會調高大亞灣輸電比例，同時將軍澳會建新接電站，將內地供港電力再分配予兩電，料有助降低港島電價。

促引入競爭 倡交椅洲內地供電

另目前修訂管制協議需政府及兩電同意，議員質疑政府角色被動，簡慧敏稱政府已表明兩電無專營權，要求引入競爭。陸頌雄則指，交椅洲人工島可直接用內地供電，且現行機制無法保證兩電採購最便宜能源。謝稱，會設法提高採購透明度，對引入競爭持開放態度，惟目前兩電已有電網設備，引入競爭未必有助達最低電價，且要平衡供電可靠、潔淨及價格等，已就增加零碳能源供應與內地商討。

中電：盡力控成本 港燈：購燃料受監管

中電總裁蔣東強稱，一直盡力控制成本，採購安排要由政府審批；港燈營運董事鄭祖瀛亦指，採購燃料受政府監管，目前燃煤採購價仍有折讓。會議最終通過郭偉強提出議案，包括要求降低兩電准許利潤、提供短期電費補貼及重新檢討獎罰機制計算。