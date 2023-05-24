首4月內地股騙案79宗增近80倍 涉款7174萬 退休護士451萬血本無歸

【晴報專訊】內地經濟和股市逐漸復常，卻成騙徒最新「劇本」。警方今年首4個月接獲79宗涉投資內地股票的騙案，涉款達7,174萬元，個案數量為去年同期的近80倍；有六旬退休護士投資「滬深股通買不到的股票」，眼見投資「賺3成」便投入畢生積蓄，以及向親人借貸，共451萬元最終血本無歸。

騙徒常以內幕消息或保證回報，引誘受害人下載虛假的投資平台程式。

警方呼籲，投資內地股票務必經正規渠道，若被要求入帳到私人戶口更要提高警覺。

市民近年或從不同渠道如社交媒體接獲不少「投資」邀請。商業罪案調查科總督察柯詠恩表示，投資騙案過去3年倍增，由2020年的510宗，到去年已升逾4倍，涉款金額亦由8.6億元增至18.6億元，今年首季已接809宗，按年多47%，涉款達4.87億元；其中投資內地股票的騙案急增，今年首4個月已有79宗，涉款達7,174萬元，而去年同期僅1宗涉款6萬元。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，近月有歐美債務及銀行危機加速資產重新配置，同時內地經濟復常，資金不斷流入內地，相信騙徒看準大市氣氛而乘機犯案。

誘下載假投資App 轉帳個人銀行戶口

商罪科高級督察吳振耀稱，不法之徒會透過假扮本地持牌機構或交易平台的職員，邀受害人加入即時群組，再聲稱有內幕消息或有保證回報，以至是「滬深股通買不到的股票」，一旦受害人上當就發送超連結，要求他們下載虛假的投資平台程式，再要求他們存錢到個人銀行戶口。

吳稱，損失最大一宗的受害人為一名60歲退休護士，本身無投資經驗，去年底獲騙徒接洽後，按指示存入過百萬元到9個不同的個人銀行戶口，之後「投資戶口」曾顯示獲利約30萬元，並成功提取利潤；事主信以為真下，將300萬退休金及向親人借來的數十萬元全數注入，惟當「獲利」百萬想連本帶利取回時，卻被騙徒以各種理由推搪，事主始發現受騙。

李先生（屏幕）損失約122萬元，騙徒曾指須經不同戶口才能轉帳至內地交易平台。

吳續稱，另一名51歲事主李先生，縱有10年投資內地股票經驗，但仍受獲利假象欺騙，損失約122萬元。李先生稱，騙徒曾指要經不同戶口才能轉帳至內地交易平台，「見攞得到錢就相信戶口無問題」。

警：投資必經正規渠道 勿輕信「內幕」

截至上周一（15日），今年首季的投資騙案拘捕50人。吳振耀指，騙徒手法「換湯不換藥」，多要求登入假平台及不斷入錢到戶口，期間或提供小額回報博取信任，提醒市民慎防陌生人傳來的超連結，被要求存錢入個人戶口，亦屬警號；即使有「內幕」亦要慎防觸犯內幕交易罪，後者一經定罪，最高可判監10年及罰款1,000萬元，提取「利潤」亦可能涉洗黑錢罪，最高可判囚14年及罰款500萬元。

陳志華稱，市民可經證監會查閱合資格持牌人及機構名單，勿輕信「內幕消息」，「一個陌生人點會咁好，免費將內幕消息話畀散戶知，去分一杯羮？」