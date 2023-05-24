  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

24/05/2023

首4月內地股騙案79宗增近80倍 涉款7174萬 退休護士451萬血本無歸

#騙案 #投資戶口 #內地股票 #投資騙案
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】內地經濟和股市逐漸復常，卻成騙徒最新「劇本」。警方今年首4個月接獲79宗涉投資內地股票的騙案，涉款達7,174萬元，個案數量為去年同期的近80倍；有六旬退休護士投資「滬深股通買不到的股票」，眼見投資「賺3成」便投入畢生積蓄，以及向親人借貸，共451萬元最終血本無歸。

 

騙徒常以內幕消息或保證回報，引誘受害人下載虛假的投資平台程式。

 

　　警方呼籲，投資內地股票務必經正規渠道，若被要求入帳到私人戶口更要提高警覺。

 

　　市民近年或從不同渠道如社交媒體接獲不少「投資」邀請。商業罪案調查科總督察柯詠恩表示，投資騙案過去3年倍增，由2020年的510宗，到去年已升逾4倍，涉款金額亦由8.6億元增至18.6億元，今年首季已接809宗，按年多47%，涉款達4.87億元；其中投資內地股票的騙案急增，今年首4個月已有79宗，涉款達7,174萬元，而去年同期僅1宗涉款6萬元。

 

　　香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，近月有歐美債務及銀行危機加速資產重新配置，同時內地經濟復常，資金不斷流入內地，相信騙徒看準大市氣氛而乘機犯案。

 

誘下載假投資App 轉帳個人銀行戶口

 

　　商罪科高級督察吳振耀稱，不法之徒會透過假扮本地持牌機構或交易平台的職員，邀受害人加入即時群組，再聲稱有內幕消息或有保證回報，以至是「滬深股通買不到的股票」，一旦受害人上當就發送超連結，要求他們下載虛假的投資平台程式，再要求他們存錢到個人銀行戶口。

 

　　吳稱，損失最大一宗的受害人為一名60歲退休護士，本身無投資經驗，去年底獲騙徒接洽後，按指示存入過百萬元到9個不同的個人銀行戶口，之後「投資戶口」曾顯示獲利約30萬元，並成功提取利潤；事主信以為真下，將300萬退休金及向親人借來的數十萬元全數注入，惟當「獲利」百萬想連本帶利取回時，卻被騙徒以各種理由推搪，事主始發現受騙。

 

李先生（屏幕）損失約122萬元，騙徒曾指須經不同戶口才能轉帳至內地交易平台。

 

　　吳續稱，另一名51歲事主李先生，縱有10年投資內地股票經驗，但仍受獲利假象欺騙，損失約122萬元。李先生稱，騙徒曾指要經不同戶口才能轉帳至內地交易平台，「見攞得到錢就相信戶口無問題」。

 

警：投資必經正規渠道 勿輕信「內幕」

 

　　截至上周一（15日），今年首季的投資騙案拘捕50人。吳振耀指，騙徒手法「換湯不換藥」，多要求登入假平台及不斷入錢到戶口，期間或提供小額回報博取信任，提醒市民慎防陌生人傳來的超連結，被要求存錢入個人戶口，亦屬警號；即使有「內幕」亦要慎防觸犯內幕交易罪，後者一經定罪，最高可判監10年及罰款1,000萬元，提取「利潤」亦可能涉洗黑錢罪，最高可判囚14年及罰款500萬元。

 

　　陳志華稱，市民可經證監會查閱合資格持牌人及機構名單，勿輕信「內幕消息」，「一個陌生人點會咁好，免費將內幕消息話畀散戶知，去分一杯羮？」

 

 

 

 

轉載自: 晴報

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#騙案 #投資戶口 #內地股票 #投資騙案

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk