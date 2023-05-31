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31/05/2023

5巴6.18加價 9成客每程加少過5毫 林世雄：加幅溫和

#運輸及物流局 #林世雄 #巴士加價
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　　【晴報專訊】特首會同行會昨通過5巴加價申請，加幅介乎3.9%至7%，全部低於申請加幅，下月18日生效。運輸及物流局局長林世雄稱，明白加價一定不受歡迎，但已考慮復常後的最新客量及市民負擔能力，認為加幅溫和，其中近9成乘客每程加少過5毫，近全部路線加幅在1元以內。

 

政府指審批時已考慮巴士公司最新客量

 

　　有議員認為，加幅相對可接受，但關注巴士公司經營狀況，憂很快再申加價。

 

　　5巴先後在去年1月至9月申請加價，其中城巴市區線申請劃一加2元，機場A、NA線申加5成，均引起外界譁然，行會最終批准兩者分別加4.9%和4.2%。九巴和龍運分別申加9.5%和8.5%，最終獲准加3.9%和4.2%，申請加9.8%的大嶼山巴士則獲准加7%；新收費6月18日生效。港府稱，已用隧道費基金遏加幅，惟嶼巴並無任何途經政府收費隧道路線，基本上無結餘可用。

 

九巴月票9月加至800元

 

　　林世雄昨稱，巴士服務與市民生活息息相關，政府已嚴格把關，明白加價一定不受市民歡迎，惟巴士公司亦要額外資源改善財政和提升服務、及挽留人才，各間公司在去年第5波疫情及通關無期時提出申請，但政府審批時已考慮目前復常的最新客量，以及新發展區帶來新服務需求等因素，相信今次加幅溫和、合適，日後如再需要加價，亦會審慎處理。

 

林世雄稱，明白加價不受歡迎，但已考慮市民負擔能力。

 

　　九巴和龍運回應稱，期望加價有助紓緩營運成本持續上升的壓力，另九巴月票自2018年推出以來，售價一直維持在780元，考慮成本及市民承受程度將加2.6%至800元，新售價在9月18日生效。

 

　　新巴城巴稱，申請加價旨在達到財政可持續，重申相信有必要恆常檢視票價，將通脹及營運成本納入考慮；機場綫25年來首次加價後，公司會繼續自資為機場員工提供大額優惠，全部新票價下周二（6日）公布。

 

田北辰：過去10年均幅貼近通脹

 

　　翻查資料，5巴在2018年申請加價，最終行會在2021年批准分兩次加，結果到去年又申請加價。民建聯立法會議員陳恒鑌稱，今次加幅相對申請的加幅溫和，亦貼近通脹預測，相信市民較易接受，但關注巴士經營困難，其中機場綫服務未恢復，巴士公司或很快再申請加價，屆時再增市民負擔，期望政府探討開拓非票務收益，幫助改善營運。實政圓桌立田北辰稱，巴士公司過去數年加價較密，但過去十年的平均加幅貼近通脹，但關注早前有公司申請大幅加價，最終亦只獲行會批准加個位數，若之後營運「相安無事」，日後恐「嗌咩價都無人理」，冀申請加價時考慮公眾觀感。立法會A4聯盟則稱，面對交通、電費及煤氣等公用事業年年加價，政府可將專營權費用、部分外滙基金收益及港鐵股息，設立「公用事業穩定基金」，減輕基層生活負擔。

 

　　交諮會主席張仁良歡迎政府把關控制加幅，強調要確保專營巴士營辦商有財政能力和誘因，續投資加強巴士安全、提供優質服務、以及配合政府環境政策。

 

研非票務收入 站設集運箱車廠予公眾充電

 

　　林世雄昨午提到，就提升非票務收入等議題與巴士公司磋商，包括考慮在巴士站設集運箱，亦可研究在車廠設立充電設施予公眾使用。陳恆鑌稱，巴士公司早前已反映運用土地面對不同限制，「擺部汽水機都要經過不同部門」，期望當局稍後可更主動和積極與巴士公司討論。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，本港政策偏袒港鐵，社會又不接納海外常見的貴車費，運輸業均難持續經營，建議善用轉車站人流，設小食亭或熱食店，料可吸引上班族光顧；另可研究巴士冠名或開放租用巴士。

 

　　另專營巴士總會昨發表調查，有54%受訪九巴僱員不滿薪酬。員工在過去3年僅加薪一次，幅度為3.5%，跑輸同期通脹總和，要求底薪加不少於7%。

 

轉載自: 晴報

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