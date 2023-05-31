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31/05/2023

過去3年少14萬人 打工仔要求薪高假多 首季勞動人口年跌3萬

#勞動人口 #統計處
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　　【晴報專訊】本港勞動人口進一步下跌。統計處昨公布首季綜合住戶調查數據，今年首季勞動人口跌至376.9萬人，較去年同期少約3萬人；當中25至29歲群組流失近2萬人。過去3年，已累計少逾14萬勞動人口。

 

　　有人力資源顧問指，過去數年受疫情、經濟及政治環境影響，年輕人感本港出路少，移民者眾，恐造成結構性斷層；而留港的打工仔「叫價」亦進一步拉高2、3成，有人更要求有25日年假，企業難以負擔。

 

撇除外傭後，港首季勞動人口僅剩約344.9萬人。（資料圖片）

 

　　統計處昨公布首季綜合住戶調查數據，今年首季勞動人口有376.9萬人，較去年同期379.9萬人再少近3萬人。撇除外傭後，情況更差，僅剩約344.9萬人，較去年同期減逾3.5萬人。翻查數據，2020年本港約有391.9萬勞動人口，但2022年已跌至377.6萬，減少逾14萬人。

 

1-2人家庭增 逾3人家庭減4.85萬

 

　　流失勞動力呈兩極化。撇除外傭，今年首季25至29歲群組再少1.95萬人；45至49歲及55至59歲各減逾1.4萬人。家庭住戶數目整體多2.38萬個，但增長來自1至2人家庭，3人以上家庭實際較去年同期少4.85萬個。

 

人力顧問張慧敏（資料圖片）

 

　　資深獵頭人張慧敏指，年輕人無家累，且近年受疫情、經濟及政治環境夾擊，看淡本港前景而離開，中層人士亦為子女賣樓移民，令管理人員出現結構性斷層，「初級人員缺資深教導，很多基本的職場法則也不懂。」毅知顧問公司董事總經理周綺萍認同，求職者雖較年初多30%至40%，但明顯較難請到25至29歲年輕人。

 

人力顧問：人工高未必質素高

 

　　另就業人士每月收入中位數升至2萬元，較去年同期多1,200元；男士升幅尤高，較去年同期多1,800元。按行業劃分，金融及保險增幅最大，加薪約10%。周指，因現時為「工等人」，不少人無迫切需求轉工，普遍叫價高20至30%，甚至有財務人員要求有25日年假，遠高於該崗位的14日年假，惟疫後生意未復甦，僱主須拉鋸。張補充，普通文員月薪也由1.4萬升至近2萬元，但「人工高未必質素高」，即使已聘請但最後也「no show」。

 

轉載自: 晴報

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