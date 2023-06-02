大三學生可應聘公務員 最快9月申請投考 楊何蓓茵︰非解決即時人才荒 人事顧問︰難成氣候

【晴報專訊】政府加入「搶人才」。公務員事務局昨宣布，允許大學生在畢業前1年應聘政務主任（AO）等6大職系，在讀大三及將升讀大三的學生，包括本地及內地生，今年9月即可申請及投考，成功投考者將獲有條件聘請；其他職系亦將有類似安排。局長楊何蓓茵指，新安排旨在讓有志青年提早獲較肯定的事業前景，非即時填補公務員空缺，強調將以「同一把尺」量度所有應聘者，內地生錄取時亦須有本港永久性居民身份。

讀大三及將升大三的學生，包括本地及內地生，今年9月可申請及投考公務員。（資料圖片）

有人事顧問相信，在人才荒下，提早聘用仍難成風氣，因私人市場的中小企「難等人」，而學生搵工亦看重職業前景，提早獲聘書吸引力不大。中電亦正考慮將見習計劃學歷要求擴至大三生。

楊何蓓茵指擴招大學生在私營機構很普遍，政府亦期望與時並進。

過往被視為「鐵飯碗」的政府工，亦現人才荒。以往入職只考慮應屆大學畢業生及同等資歷者的崗位，公務員事務局昨宣布放寬門檻至「畢業前1年」亦可應聘。楊何蓓茵指，6大職系聯合招聘考試今年9月起，開放予就讀大學三年級、及將升讀大三的學生申請及應考，即2024/25年的畢業生也有機會獲提早「有條件聘請」；至於5年制或海外3年制大學生、在讀碩士和博士生，亦能於畢業前1年考公務員。涉及職位包括政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任。至於其他政府部門及職系，包括文職、專業及紀律部隊職系，即日起可按人手需要、運作情況及工作性質，亦考慮擴招1年後始畢業的學生。

「同一把尺」量度所有應聘者

楊太指，擴招大學生在私營機構很普遍，政府亦期望與時並進，形容可達至青年、大學及政府「三贏」。楊太昨與八大代表會面，代表均歡迎新措施。但楊太強調，做法是為讓有清晰志向服務政府的學生，提早獲得「比較肯定的事業前景」，不期望招聘數字有很大增幅，亦非視作「即時填補空缺」來源。對政府工會否變成「學生水泡」，增港府行政成本，楊太稱，全港僱主均在搶最好人才，不論是否提早發聘書，同學也會出於個人考慮是否到職，強調私營機構僱主也面對同樣問題，人事成本無異。

中電擬見習計劃擴至大三生

入職者質素方面，楊太強調會以「同一把尺」量度所有應聘者，即使獲有條件取錄，同學也須符合特定條件，如需在正常時間內取得指定學歷或成績，才能真正入職。至於在港讀書的內地生，同樣可於畢業前1年考公務員，惟他們在接受取錄時須已成為香港永久性居民，否則不能到任，情況與過去一致。

按大學教育資助委員會數據，2016至20年間，全日制課程畢業生入職「政府官員（一般職系）」僅636人；2020年更按年跌4成，僅90人入職。

現時不少企業也有聘用未畢業大學生。中電指，2020至22年間聘請逾100名應屆畢業生當見習工程師，同期有逾200名大學生參與暑期及12個月實習計劃，現正考慮將見習計劃學歷要求擴展至大三生。港燈指過去3年有條件聘用20名見習工程師；太古地產指，每年招募約30名本地大三生做暑期實習生，並有條件聘用20名本地建築測量科或工程科學士畢業生充當技術實習生。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍指，不少大企業早有「內定」大三生的機制，料政府因公務員流失率高達5.9%，才要回應私人市場做法。惟中小企無資源「等學生1至2年才入職」，有條件聘用相信難成風氣；加上學生看重職業前途，僅靠提早發聘書，難吸引他們入職。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認同，公務員難請人在於薪酬、福利已追不上私人市場，對擴招成效存疑。

有大學生指，無意做政府工，提早考公務員無吸引力；另不少同學在校已獲私企內定，認為政府做法無特別；但也有人期望做政府工可達「工作生活平衡」，會作考慮。港大、中大、城大、理大、教大、科大、嶺大及浸大指，會配合有意考公務員的大三生裝備技能，如提供全面職業教育、模擬筆試、面試支援等。



