私隱署籲提高警覺 10常用網購平台設用戶追蹤資料移至第3方

【晴報專訊】網購日趨普遍，但同時亦帶來個人私隱風險。私隱專員公署早前檢視10個港人常用網購平台的私隱設定，了解它們收集和使用個人資料情況。結果發現，10個平台訂明會收集12至23項個人資料，並且會進行用戶追蹤，亦會將用戶的資料轉移至第三方，包括其位置、瀏覽及交易紀錄等；而註冊時，有4個平台會預設用戶同意接收廣告或促銷訊息。

私隱署倡網購平台為用戶提供更多私隱設置控制選項

公署表示，已向各平台發出建議改善，包括只收集必需個人資料、提高追蹤的透明度等，又籲市民網購時提高警覺。

公署早前審視了Baby Kingdom-BKmall、Carousell、eBay、Fortress、HKTVmall、京東、PlayStation App、Price.com.hk、Samsung和淘寶共10個網購平台的私隱設定。研究報告顯示，10個平台均有擬定私隱政策、以收集12至23項個人資料，一般需要用戶姓名、手機號碼及/或電郵地址，其中BKmall、eBay、Price.com.hk及Samsung容許用戶以訪客身分購物，京東和淘寶則列明會收集生物辨識資料。

私隱專員公署早前檢視10個港人常用網購平台的私隱設定

部分平台未關閉「個人化推薦」選項

但公署同時發現，所有平台均會進行用戶追蹤，涉及其位置資料、瀏覽紀錄、交易紀錄及裝置資料等；而各平台均會在私隱政策表明會將用戶個人資料轉移至第三方，如業務合作夥伴、附屬或關聯公司、廣告及促銷合作夥伴、外部服務供應商等。

而在付款時，大多數平台都接受用戶透過第三方支付平台付款，但一般會同時收集更多個人資料，如地址及其他聯絡方法等。

另BKmall、Carousell、Fortress及Samsung會在用戶註冊時，讓用戶選擇是否同意接收廣告訊息或促銷資訊，而eBay、HKTVmall、PlayStation及Price.com.hk雖提供有關選項，但其預設為同意；淘寶開戶時，容許選擇是否啟用「個人化推薦」功能，而京東則既未提供選項，亦未顯示徵求同意的訊息。

倡容許訪客身分購物 只收集必要資料

在私隱政策易讀性方面，以Carousell、eBay、Samsung和PlayStation最簡潔易明，Carousell及eBay更分別就特定主題提供連結或以分層方式展示私隱政策內容；但Carousell、Fortress和京東沒措施防止未成年人士註冊，與本身訂定的最低註冊年齡不符。

私隱專員鍾麗玲

私隱專員鍾麗玲認為，網購平台收集及使用用戶個人資料時，會帶來一些私隱風險，早前已經向相關平台發送報告和提出改善建議，包括委任保障資料主任和設立個人資料私隱管理系統、容許以訪客身分購物和只收集必須的個人資料、清楚表達如何追蹤用戶活動及目的、為用戶提供更多私隱設置控制選項等。

HKTVMall回應稱，會仔細研究相關報告及公署建議，盡力加強保障消費者。

Carousell則表示，會以嚴格的內部數據保護政策，去管理用戶個人資料，定期檢查確保政策合乎法律要求，按需要增加額外保障措施；其他平台至截稿前未有回覆。