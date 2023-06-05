輔助生殖醫療需求增 專家：港每6對夫婦1對不育 凍卵量3年增136%

【晴報專訊】港人初婚年齡推遲，輔助生殖醫療服務（IVF）需求亦趨升。人類生殖科技管理局數據指，全港持牌中心凍卵量在3年間激增136%、凍精量上升28%、冷凍胚胎亦多40%；近半做試管嬰兒者為36至40歲女士。

卵子冷凍（受訪者提供）

有婦產科專家指，隨着遲婚者增加，本港平均每6對夫婦便有1對不育，加上癌症患者亦會做「生育力保存」，因此推高IVF需求。

採卵手術（受訪者提供）

政府統計處數據顯示，2022年本港男女初婚年齡為32.1歲和30.6歲，遠高於1991年的29.1歲和26.2歲。女性首次生育年齡亦由1991年的28.1歲，升至2021年的32.6歲。惟受先天生理影響，女士愈年長，自然受孕機會愈低。港大婦產科學系臨床實務助理教授、希愈醫療生殖醫學科專科醫生翁淑菲指，女士35歲後生育力顯著下降，到45歲不育比例高達9成，「本港平均每6對夫婦便有1對不育」。

36至40歲女士做試管嬰比例升

人類生殖科技管理局數據反映，2019年至2021年間，香港持牌中心儲存的配子及胚胎數量升勢明顯。其中凍卵量由5,104個，升至12,047個，升幅達136%；其次為胚胎，冷凍量由30,500個，升至42,774個，升近40%；凍精量則升28%，由6,532個升至8,343個。2019年進行試管嬰兒個案達7,870宗，2020年因疫情降至5,923宗，至2021年「U型反彈」至7,009宗；36至40歲女士佔比也由44%逐年增至48%。

翁淑菲醫生（左）及麥思敏醫生以儀器及子宮模型示範胚胎植入

翁提醒，不育個案約3成原因出自女方，其餘3成為男方，剩下為共同原因或原因不明；而卵子質素會隨年齡下降，做試管嬰兒也不保證成功。以2020年為例，整體凍融胚胎移植活產率為32.4%，但41至45歲群組僅14.4%成功誕嬰。因一般冷凍卵子可保存10年，她建議未有生育計劃者，最好在30至35歲凍卵備用。

麥思敏醫生指，有夫婦3度流產，驗胎組織始揭染色體異常。

而新型「擴展性攜帶者篩查」及第三代試管嬰兒「胚胎植入前遺傳學檢測（PGT）」技術，能減後代「繼承」遺傳病機會。中大婦產科學系名譽生殖醫學專業應用副教授、希愈醫療生殖醫學科專科醫生麥思敏指，高齡懷孕令女士重複流產問題趨嚴重，有病例是夫婦3度流產，驗胎組織始揭發染色體異常，「利用PGT-A技術，可檢測胚胎有否染色體數目異常，最終他們順利產下健康後代」。至於擴展性攜帶者篩查，可檢測逾200種隱性遺傳病基因，包括脊髓性肌肉萎縮症。麥解釋：「若篩查後發現夫婦中，有人是某種已知單基因疾病攜帶者，如地中海貧血，有機會嚴重影響下一代健康，可再做胚胎植入前單基因疾病檢測（PGT-M），避免後代患相關遺傳病。」

篩走重病基因 保後代健康

翁補充，相關篩查能惠及癌症及長期病患作生育力保存，「因電療及化療有機會破壞卵巢及睾丸功能，在治療前凍精或凍卵，可在時機合適再受精為胚胎，並用PGT-M技術篩選健康胚胎植入體內」。麥強調，因胚胎細胞有限，PGT-M只檢測有無父母的已知遺傳病，而非「大包圍」，「目的不是創造完美寶寶，若對生活質素影響不大，如白化病等，便不會篩查」。