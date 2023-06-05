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05/06/2023

鑽石山斬人案 39歲疑兇控謀殺今提堂 學者促增人手跟進精神病患

#鑽石山荷里活廣場 #謀殺案 #精神病 #壓力
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　　【晴報專訊】鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生謀殺案，2名女子重傷不治，有精神病紀錄的39歲疑兇暫被控兩項謀殺罪，今日在法院提堂。有學者指全港現只有約千多名精神科醫生或臨床心理學家，難應付需求，如不增加資源人手，難免再有類似悲劇發生。

 

有家長昨帶同小童到荷里活廣場獻花悼念

 

　　紅十字會稱旗下心理支援服務過去3日共服務101人次，有市民看過事發影片後出現強烈情緒反應，更有個別求助者觀看影片後暈倒。

 

紅十字會指有市民觀看事發影片後暈倒，呼籲如發現情緒波動和困擾，應主動求助。

 

　　昨日繼續有市民帶同鮮花和心意卡到案發現場，悼念女死者方曉彤和劉繼禧；廣場部分入口昨有軍裝警員駐守戒備，有警員截查途人和翻閱市民的心意卡。居於附近的馮太直言以後不敢帶小朋友逛商場；李太期望政府正視精神病問題及希望死者安息。紅十字會稱，旗下心理支援服務在過去3日就事件共服務101人次，籲市民如發現情緒波動和困擾，應該主動求助。

 

市民帶同鮮花心意卡到場悼念

 

　　據悉，疑犯是葵涌醫院精神科門診跟進的個案，最後一次覆診是3月7日，上月底曾接受個案經理探訪，原定明日覆診。心理衞生會總幹事程志剛稱，個案經理一般由精神科護士擔任，惟相關人手因移民和退休潮而流失，加上病人增加，致個案經理與病人比例仍未達當局期望的1比40水平，有中心的比例甚至達1比60至70。

 

現場有市民獻上心意卡

 

社工訓練後 可助處理普通情緒病患

 

　　港大社會工作及社會行政學系教授林一星表示，本港目前只有約1,000多名精神科醫生或臨床心理學家服務全港市民，難以應付社會需求，且相關服務未達有效分流，若不增加資源人手，恐難免再有慘劇發生。他建議將精神健康服務納入地區康健中心，讓基層醫生支援輕度和中度精神健康患者，嚴重患者則集中交予專科醫生診治；他又謂本港現有最少2萬多名註冊社工，部分經培訓後或可協助處理較普通的情緒病患。

 

　　死者劉繼禧的母親接受傳媒訪問時提到，幼女看過事發片段和討論後曾追問事件起因，擔心其情緒受影響，指摘不實消息對家人造成傷害。消息指，2名死者居於大埔龍尾村一村屋，離名媛蔡天鳳遭碎屍案單位僅百餘米。

 

轉載自: 晴報

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