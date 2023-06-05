近28%DSE生優先投考公僕 擬考紀律部隊不足1成

【晴報專訊】搶人才已成為各界的首要任務，政府早前亦宣布接納大學生畢業前1年投考公務員。但有調查發現，僅27.8%受訪應屆香港中學文憑試（DSE）考生指未來會優先考慮投考公務員，且不足1成人對投考紀律部隊有興趣；但若按出生地進行交叉分析，則有分別49.1%及22.4%內地出生的考生，有意投考公務員及紀律部隊，興趣遠高於本地生。

有調查機構指，政府接納大學生畢業前1年投考公務員，有助吸更多人才。

青年新世界於5月18至23日，透過電話訪問367名應屆DSE考生會員，結果發現，不足3成人優先考慮在畢業後投考公務員和到大灣區工作。機構義務總幹事陳嘉敏指，就業對考生而言仍屬遙遠的事，就業路仍有很多彈性，但內地生大多擁有基層背景，努力讀書和尋找穩定工作，是他們向上流的重要階梯，所以報考公職的興趣較大。

她指，很多大公司在大學生畢業前半年便派發聘書，但公務員申請過程一向較緩慢，優秀學生或已被其他企業吸納，相信政府的新措施有助吸納更多人才。

近6成人不支持吸內地生報DSE

近年不少團體鼓勵港青到大灣區工作，被坊間質疑與政府搶人才政策相違背，陳形容，兩者並無衝突，大眾應視香港與大灣區為一個整體，人才雙向交流有助增加本地人才庫儲備。她又呼籲在武漢、廣州等地增設公務員考場，招攬更多在內地升學的港人學生投考，認為內地港生掌握國情、中央對港政策等，且熟悉兩地文化差異，善於與內地打交道，有一定優勢。

調查另顯示，雖有分別66.1%及59.7%受訪者，傾向認同放寬境外人士來港居留和工作，及不同程度認同進一步放寬境外青年來港讀大學或以上學位，惟近6成人傾向不支持考評局推出更多措施，吸引包括內地港人子女的內地學生報考DSE，擔心競爭或會增加。

機構副主席鄧咏堯指，非港人DSE考生近年有增長，但總數只約300人，佔整體考生不足1%；加上DSE採用水平參照評級而非「拉curve」，且申請大學聯招辦法（JUPAS）須為本地生，相信考生分數和入大學機會不會受影響，而增設內地考場亦不會影響公平性，可增加DSE認受性，讓考生未來有更多升學選擇，籲考評局說明清楚，以釋除公眾疑慮。