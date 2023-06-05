  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

05/06/2023

近28%DSE生優先投考公僕 擬考紀律部隊不足1成

#搶人才 #DSE #紀律部隊 #公務員
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】搶人才已成為各界的首要任務，政府早前亦宣布接納大學生畢業前1年投考公務員。但有調查發現，僅27.8%受訪應屆香港中學文憑試（DSE）考生指未來會優先考慮投考公務員，且不足1成人對投考紀律部隊有興趣；但若按出生地進行交叉分析，則有分別49.1%及22.4%內地出生的考生，有意投考公務員及紀律部隊，興趣遠高於本地生。

 

有調查機構指，政府接納大學生畢業前1年投考公務員，有助吸更多人才。

 

　　青年新世界於5月18至23日，透過電話訪問367名應屆DSE考生會員，結果發現，不足3成人優先考慮在畢業後投考公務員和到大灣區工作。機構義務總幹事陳嘉敏指，就業對考生而言仍屬遙遠的事，就業路仍有很多彈性，但內地生大多擁有基層背景，努力讀書和尋找穩定工作，是他們向上流的重要階梯，所以報考公職的興趣較大。

 

　　她指，很多大公司在大學生畢業前半年便派發聘書，但公務員申請過程一向較緩慢，優秀學生或已被其他企業吸納，相信政府的新措施有助吸納更多人才。

 

近6成人不支持吸內地生報DSE

 

　　近年不少團體鼓勵港青到大灣區工作，被坊間質疑與政府搶人才政策相違背，陳形容，兩者並無衝突，大眾應視香港與大灣區為一個整體，人才雙向交流有助增加本地人才庫儲備。她又呼籲在武漢、廣州等地增設公務員考場，招攬更多在內地升學的港人學生投考，認為內地港生掌握國情、中央對港政策等，且熟悉兩地文化差異，善於與內地打交道，有一定優勢。

 

　　調查另顯示，雖有分別66.1%及59.7%受訪者，傾向認同放寬境外人士來港居留和工作，及不同程度認同進一步放寬境外青年來港讀大學或以上學位，惟近6成人傾向不支持考評局推出更多措施，吸引包括內地港人子女的內地學生報考DSE，擔心競爭或會增加。

 

　　機構副主席鄧咏堯指，非港人DSE考生近年有增長，但總數只約300人，佔整體考生不足1%；加上DSE採用水平參照評級而非「拉curve」，且申請大學聯招辦法（JUPAS）須為本地生，相信考生分數和入大學機會不會受影響，而增設內地考場亦不會影響公平性，可增加DSE認受性，讓考生未來有更多升學選擇，籲考評局說明清楚，以釋除公眾疑慮。

轉載自: 晴報

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#搶人才 #DSE #紀律部隊 #公務員

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk